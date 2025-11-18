La selección mexicana está en medio de ruido negativo. El pasado fin de semana el equipo de Javier Aguirre se midió ante Uruguay, un duelo del que se habló más por el pique entre la grada en Torreón y los jugadores mexicanos. Siendo el caso, el técnico del Tri sale al frente a romper el silenció sobre el tema y dejar un claro mensaje de comportamiento para su grupo.

El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo; la más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa. Javier Aguirre

Mexico Press Conference & Training Session | Omar Vega/GettyImages

Afirma que su grupo debe ser un ejemplo a seguir para la afición, no entrar en enemistades con la grada.

Y estamos en ello con jugadores que tienen un problemilla, por eso la conducta de los jugadores que lleven en sus clubes o fuera del campo de juego, porque soy muy escrupuloso y muy exigente con ello, porque debemos ser ejemplares para nuestra afición, debemos representarlos y debemos dar ejemplo. Javier Aguirre

Sobre el próximo duelo del Tri que será en contra de Paraguay, el entrenador dejó entrever que tirará de rotaciones para dicho cotejo.