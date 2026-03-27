Javier Aguirre revela el motivo por el que Diego Laínez está fuera del Tri

Como se ha informado en este espacio en diferentes ocasiones todo jugador que no haya estado en el llamad de Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo, tiene nulas opciones de llegar a la Copa del Mundo. De forma natural, esta condición exenta a los jugadores que estén fuera de la lista por un tema lesión.

Uno de los nombres que más ruido ha generado por su ausencia de la selección mexicana fue el de Diego Laínez. Incluso en el mejo estado de forma de su carrera, no fue tomado en cuenta por el 'Vasco' para el llamado final antes del Mundial, dejando al extremo de los Tigres sobre el limbo.

NIEGA INDISCIPLINA



Javier Aguirre habló de la ausencia de Diego Lainez en Selección y dejó claro que el jugador de Tigres no está castigado:



"Si alguno no está es porque queremos ver a otros o necesitamos a otros" pic.twitter.com/ETTGczborv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 26, 2026

Se ha rumorado en demasía que la baja de Diego gira en torno a un tema de indisciplina o malas actitudes. Esto habría pasado durante el viaje del Tri a Bolivia. Por ahora y de forma contundente Javier Aguirre descarta tal versión de la historia.

Hablar de un sólo jugador que no está, tengo que hablar de otros 55. Lo que sí quiero aclarar es que no habido un sólo acto de indisciplina desde que estoy, hubo algo extraño, que fue lo de Huescas y no lo lleve a Copa Oro por lo mismo, porque lo iba a exponer a la opinión pública, después del tema del exceso de velocidad. Javier Aguirre

FBL-FRIENDLY-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

Javier fue prudente y decidió pasar de largo del nombre de Diego con el fin de no generar más ruido. Se puso a él mismo como el foco de atención en el centro del dilema y aseveró a manera de conclusión, que todo jugador considera y también los no tomados en cuenta, son su responsabilidad y los motivos giran cien por ciento entorno a lo deportivo.

Si alguno no está aquí en este momento, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otro para este momento. Javier Aguirre

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