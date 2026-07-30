Javier: el 'Chicharito' Hernández lanza fuerte dardo a las Chivas

Si comparamos los inicios de la carrera como futbolista de Javier: el 'Chicharito' Hernández con lo que se ha convertido ahora, que está viviendo sus últimos años como jugador profesional, pensaríamos que estamos hablando de dos personas completamente diferentes.

Muy poco parece haber quedado de aquel joven mesurado, enfocado en su carrera y elocuente al momento de hablar. Ahora, cada declaración que da ante los medios parece volverse más polémica que la anterior. Un ejemplo claro fue lo que dijo tras su llegada con el Atlético Dallas, en referencia a lo que vivió en su segunda etapa con las Chivas Rayadas de Guadalajara:

Si me tomé un año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no…pero era porque así terminé en Chivas, sin ganas de querer jugar fútbol. Javier: el 'Chicharito' Hernández.

😱⚽"Así terminé en Guadalajara, sin ganas de jugar futbol": Javier Hernández, 'El Chicharito', aseguró que el Atlético Dallas le devolvió sus ganas de jugar futbol porque Chivas le provocó ganas de retirarse. #ESPNenRF pic.twitter.com/WLUpRhEnNu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 29, 2026

¿Cuál es el nuevo equipo de Javier: el 'Chicharito' Hernández?

Javier Hernández avanza rumbo al año sin tener minutos dentro del terreno de juego. La última vez que se le vio en la cancha fue sobre finales de noviembre de 2025 durante el duelo entre Cruz Azul y Chivas por los cuartos de final de la Liga MX. En aquel cotejo, el veterano falló un penalti para muchos representaba el final de su carrera.

Desde entonces Javier ha tenido diferentes facetas fuera de la cancha. Incluyendo una de comentarista en la Copa del Mundo. Sin embargo, el aún jugador procedió está listo para regresar el terreno de juego y lo hará dentro de los Estados Unidos, aunque, no en la MLS.

Fox Sports FIFA World Cup 2026 Media Day | Frank Micelotta/GettyImages

Hernández es nuevo jugador del Atlético Dallas, nueva franquicia de la USL Championship, misma que puede ser considerada la segunda división de Estados Unidos. Javier llega en calidad de agente libre y se suma como el primer jugador franquicia en la historia del club.

Por temas de logística y calendario de fichajes en la liga, Hernández no podrá tener minutos sino hasta el 2027. Sin embargo, se entiende que el mexicano reportará de forma inmediata con el club para trabajar con el resto de la plantilla y sumar al naciente proyecto cuanto antes sea posible.

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