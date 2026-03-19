Joan García no sufre ninguna lesión y está listo para jugar con el FC Barcelona ante el Rayo Vallecano

La preocupación recorrió el entorno del FC Barcelona durante el último encuentro, cuando Joan García pidió el cambio tras presentar molestias físicas en el gemelo izquierdo luego de una intervención exigida.

La escena alertó al cuerpo técnico y generó incertidumbre en la afición, sobre todo al tratarse de una zona muscular sensible, propensa a complicaciones si no se trata adecuadamente y con precaución.

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Las pruebas médicas realizadas esta mañana a 𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido. pic.twitter.com/6EhJ2kUW9w — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2026

Los estudios traen tranquilidad

Las pruebas médicas realizadas al aquero este jueves fueron concluyentes y de gran alivio para el Barcelona: no hay lesión. Tras la evaluación, el club confirmó que el futbolista está en condiciones de incorporarse a los entrenamientos con normalidad y ser considerado para el calendario inmediato de LaLiga.

Con el visto bueno médico, Joan García podrá estar a disposición para el duelo ante el Rayo Vallecano, un rival que exige intensidad y seguridad a un equipo que busca sostener la regularidad en la temporada.

Además, el contexto de la apretada agenda del Barcelona obliga a gestionar las cargas físicas de manera inteligente, por lo que evitar una baja en este momento resulta fundamental para mantener la estabilidad y el orden del plantel.

FC Barcelona v Newcastle United - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Eric también, sin complicaciones

Otra de las buenas noticias para el conjunto azulgrana posee el nombre de Eric García. No fue necesario someter al defensor a estudios médicos y se confirmó que estará disponible sin inconvenientes para el siguiente partido.

De esta manera, Hansi Flick suma tranquilidad en dos posiciones sensibles en el plantel, en una semana que había generado dudas en principio pero que finalmente aclara su panorama.

Para el Barcelona, contar con el plantel prácticamente completo no solo fortalece el esquema táctico de juego sino que también beneficia el sustento de la competencia interna, un factor determinante para adrontar una seguidilla de partidos que marcarán el rumbo del equipo en las próximas semanas, en ambas competiciones.

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