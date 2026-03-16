Joan Laporta aplastó en las votaciones a Víctor Font y vivirá un proceso más al frente del FC Barcelona

Luego de intensos debates donde Joan Laporta y Víctor Font se tiraron con todo por la presidencia del FC Barcelona, quien rió al último terminó siendo el primero, ya que aplastó en la votación final a su contrincante para poder vivir una gestión más al frente del club blaugrana, la cual arrancará el próximo 1 de julio.

🚨 Joan Laporta seguirá como presidente del FC Barcelona hasta 2031 🔥



👉 Ha ganado las elecciones con un 68.18% de los votos #joanlaporta #barcelona #deportes #futbol #españa pic.twitter.com/svb7Ju9G7X — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 15, 2026

La diferencia fue bastante amplia, ya que el hasta hace poco presidente del Barça se llevó el 68% de los votos para dejar a su rival con solamente 29.78%. Gracias a esto, el también empresario fungirá su tercer mandato que se alargará hasta el 2031 tras presidir al equipo entre el 2003 y el 2010, regresando para el 2021.



De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la institución catalana, 48 mil 480 socios acudieron a las urnas, es decir, un 42.34% del censo total que era de 114 mil 504, por lo que se trata de la participación más baja en unas elecciones del Barcelona desde 1997.



Justamente este domingo en el Spotify Camp Nou, se pudo ver a varios de los futbolistas del equipo acudir a las urnas para votar. Entre ellos estuvieron el brasileño Raphinha Dias, el uruguayo Ronald Araújo, Marc Bernal, Dani Olmo, Marc Casadó, Fermín López y Pablo Gavi. Del mismo modo, algunos históricos hicieron acto de presencia para ejercer su voto, tal como Xavi Hernández, Sergio Busquets y Aitana Bonmatí.

🫶 From the President, to the culers. pic.twitter.com/1kYQ3ZRGvk — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 16, 2026

El primer mandato de Laporta ocurrió del 2003 al 2010 y a pesar de no partir como favorito en las encuestas iniciales. Su gestión se caracterizó por los numerosos éxitos deportivos, tanto en el fútbol como en las demás secciones. Se presentó a la reelección en el 2006 y fue envestido ese mismo año, ya que ningún otro precandidato consiguió recoger las firmas necesarias de socios y socias. Su presidencia finalizó en el verano del 2010.



Con él al frente, el Barça se convirtió en el primer equipo de fútbol en ganar un triplete (UEFA Champions League, Copa del Rey y LaLiga) en la temporada 2008-2009 y el primero en ganar el sextete (Champions, Copa, Liga, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).



Para el 2021 volvió a ser presidente tomando el puesto que dejó Josep María Bartomeu. En los últimos cinco años, el directivo ha afrontado los retos de enderezar la compañía del club, mejorar la competitividad del primer equipo, impulsar el desarrollo del Espai Barça y preservar La Masía como activo identitario del estilo de juego y de la filosofía formativa del club.