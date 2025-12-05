Joan Laporta vuelve a lanzarle un dardo al Real Madrid: "Ellos son el poder y el Barcelona representa libertad"

En el marco 'Foros de Vanguardia' el presidente del FC Barcelona se refirió a la idiosincrasia de los dos grandes clubes del fútbol español y reiteró que bajo su mandato el club azulgrana "nunca será una Sociedad Anónima".

"El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad", explicó después de detallar cómo se viven los partidos en el palco del Santiago Bernabéu. "No sé si se hacen negocios en el palco del Bernabéu. Hay poder. Aquí es otra historia, estamos más por la democracia y la libertad. Hay una relación correcta y cordial con Florentino Pérez", dijo.

Al propio Laporta también se le planteó si el Barça podría seguir los pasos del Real Madrid, ante el planteo en la última Asamblea del club de la capital española por parte de su presidente, Florentino Pérez, quien puso arriba de la mesa la opción de vender un 5% del club. "En el Barça no nos plantemos nada de esto. Llevo cuatro años escuchando que nos convertiríamos en SA. Somos garantes de que el Barça siempre será propiedad de los socios. Es un valor añadido que tenemos y nos conecta con la comunidad", comentó.

Para cerrar, planteó sus grandes diferencias con el concepto Sociedad Anónima/empresa: "El Barça no es una empresa, es una institución. Tenemos otros códigos. Somos una institución moderna, comprometida con la sostenibilidad, igualdad y diversidad. Somos una institución catalana, abierta al mundo. Todo esto me hace defender que el Barça sea siempre de sus socios. Mis compañeros de junta y yo somos los únicos garantes de esto. Lo he hablado con el Bayern Múnich y otros. Siempre acaban teniendo problemas con los socios".

Laporta y el homenaje a Leo Messi

Athletic de Bilbao v FC Barcelona - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Más allá que en su presidencia fue que Messi dejó el club y se fue al PSG, Laporta evitó especular sobre el posible retorno del crack argentino al club y reiteró su deseo en hacerle el mejor homenaje de la historia blaugrana: "Las personas se entienden hablando. No veo ningún inconveniente. Hemos pensado en hacerle el homenaje más bonito que se ha hecho nunca y una estatua al lado de jugadores que han marcado la historia. Kubala, Cruyff, Messiy se me viene a la cabeza también Ronaldinho. Leo ha marcado una época y es el mejor jugador de la historia y del Barça", dijo.

