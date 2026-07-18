El mercado de pases se le está complicando al Barcelona luego de que otra opción para reforzar el ataque quedara descartada. Fabrizio Romano informó que Joao Pedro no figura entre las alternativas viables para los culés en caso de que no consiga el fichaje de Julián Álvarez. A esa información se le suma la postura del Chelsea, que considera al delantero intransferible durante este verano.

La dirección deportiva encabezada por Deco recibió así un segundo revés en menos de 24 horas. Primero llegó la postura del Atlético de Madrid con Julián y ahora los Blues le cerraron la puerta a cualquier tipo de negociación por el brasileño.

El club de Londres mantiene una enorme confianza en el futbolista de 24 años que llegó a Stamford Bridge en julio de 2025 procedente del Brighton, en una operación valorada en 50 millones de euros. Desde entonces convenció a la directiva inglesa, que entiende que puede aportar su jerarquía durante muchos años.

🚨💙 João Pedro, not among realistic alrernative options for Barcelona if Julián doesn’t join. ❌



Chelsea consider João untouchable and not for sale this summer. 🔐



🎥➕ https://t.co/ktd7xhJbYC pic.twitter.com/uAuVMwJTqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

El flamante DT Xabi Alonso también cuenta plenamente con el futbolista dentro de su proyecto. El entrenador valora su polivalencia y su movilidad, cualidades que encajan con la idea futbolística que busca desarrollar en el Chelsea.

La situación deja al Barça entre la espada y la pared, y un horizonte oscuro en cuanto la búsqueda de delantero se trata. Joao Pedro aparecía desde mayo entre los futbolistas seguidos por Deco, incluso, el director deportivo habría viajado a Londres para reunirse con el entorno del jugador, donde recibió una buena disposición del brasileño para vestir la camiseta azulgrana.

Sunderland v Chelsea - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Esa posibilidad ya no forma parte de esta historia. El delantero de Brasil tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2033 y viene de disputar 50 partidos en todas las competiciones durante la temporada pasada. En ese período convirtió 20 goles y repartió nueve asistencias.

Ahora, intentando dejar todos estos "palos en la rueda" atrás, Deco va a tener que continuar la búsqueda de otro delantero que convenza a Hansi Flick. Todo esto sumado a la no renovación de Robert Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres rumbo al PSG.