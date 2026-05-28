Jordan Carrillo será el jugador más peleado del mercado de verano

Los Pumas de la UNAM llegaron más lejos de lo que se esperaba en el recién terminado semestre de la Liga MX. El cuadro de la capital del país se coló hasta la gran final, donde no fueron capaces de derrocar al hoy campeón de México, el Cruz Azul, club que además se coronó en Ciudad Universitaria.

El mayor atributo de los de la UNAM fue el juego colectivo que desarrollaron a lo largo del curso. Sin embargo, incluso en medio de ese juego de conjunto, hubieron nombres que brillaron con luz propia. Uno de ellos, para muchos el que más fue Jordan Carrillo, quien en consecuencia será este verano el jugador más deseado del mercado.

¡La joya mexicana está en la mira de los grandes!🦅🆚🚂



El América y el Cruz Azul buscan a toda costa hacerse con los servicios del jugador de Santos, quien tuvo un gran torneo con Pumas durante su préstamo ⚽🔥



¿En qué equipo crees que encajaría mejor su estilo de juego? 👀 pic.twitter.com/FNriaSmifG — AS México (@ASMexico) May 27, 2026

El Diario As reporta que tanto el entorno de Carrillo como Santos, club dueño de la carta de Jordan, han recibido llamadas de Chivas, América y el mismo Cruz Azul. Los tres equipos están sondeando cuáles serán las condiciones para conseguir el fichaje del atacante este verano.

Hasta antes de la cesión con los de la UNAM, la carrera del mexicano estaba en un punto de caída libre dramática. Hoy, tras medio año de enorme fútbol, su valor se ha reactivado, un hecho que sobre todo celebran en las oficinas de Santos, donde ya se frotan las manos.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Está claro que no se descarta que Jordan apele a seguir con los de la UNAM. Sin embargo, hoy la mesa está servida para que el mexicano tenga sobre la misma más de una oferta tentadora para darle un "no" a los felinos, y apostar por otro de los cuatro grandes.

Evidentemente el gran perdedor en este escenario serán los universitarios. Incluso si logran ganar la batalla por Carrillo, el club deberá gastar más dinero del estimado de inicio para ello, esto resultado de la enorme competencia de mercado.