Jorge Salinas podría ser el segundo fichaje del FC Barcelona

El FC Barcelona ya tendría encaminada la incorporación de su segundo refuerzo para la temporada 2026/27. Después de asegurarse la llegada del futbolista inglés Anthoy Gordon, la dirigencia azulgrana avanzó por Jorge Salinas, defensor de apenas 19 años que fue una de las figuras del Racing de Santander en su camino de regreso a la Primera División de LaLiga.

En el conjunto catalán consideran que el juvenil reúne condiciones difíciles de encontrar en el mercado actual y aportaría juventud y experiencia competitiva al plantel, además de tener un costo relativamente accesible para la economía culé.

🚨 If FC Barcelona intend to sign Jorge Salinas of Racing de Santander, they should do it before June 30th. After that date, his release clause doubles to €16m. [@marca] pic.twitter.com/lyuehBMmik — barcacentre (@barcacentre) June 19, 2026

La propuesta contempla que realice la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick y quede integrado al plantel profesional desde el inicio de la campaña.

Una joya con proyección y versatilidad

Salinas se consolidó durante la última campaña como una pieza indispensable del conjunto cántabro. Disputó 33 encuentros en Segunda División y aportó siete asistencias, números destacados para un futbolista de perfil defensivo.

Aunque en la campaña pasada jugó mayormente como lateral izquierdo, sus primeros años de formación fueron como marcador central, lo que le permite desempeñarse en más de una posición. Esa capacidad para adaptarse a distintos sectores de la defensa fue uno de los aspectos que más convenció a la dirección deportiva encabezada por Deco.

Aún así, Salinas tiene contrato vigente con el Racing hasta 2029 y su cláusula de rescisión está fijada actualmente en ocho millones de euros, pero aumentará hasta los 16 millones a partir del 1 de julio debido a la cantidad de partidos disputados con el primer equipo.

Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Por ese motivo, la intención del Barcelona es cerrar la operación antes de fin de mes y, aunque puede afrontar el pago de la cláusula, también analiza incluir la cesión de algún futbolista joven para facilitar el acuerdo con el club santanderino.