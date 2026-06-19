Jorge Sánchez y sus declaraciones tras la victoria de la selección mexicana sobre Corea

La victoria de la selección mexicana sobre Corea del Sur asegura el liderato de grupo para México en este Mundial. Luego del complejo cotejo en contra de la escuadra de Asía, jugadores nacionales ofrecieron declaraciones para la prensa, uno de ellos Jorge Sánchez, quien pidió guardar reservas en las celebraciones.

“NOSOTROS JUGAMOS CON UN JUGADOR MÁS” 🗣️



“El recibimiento que hemos tenido en Ciudad de México y Guadalajara ha sido único”: Jorge Sánchez agradeció el apoyo de la afición mexicana 🇲🇽



📹 Aylin Ramírez pic.twitter.com/XjOTlKIFPg — MedioTiempo (@mediotiempo) June 19, 2026

Sí, muy contentos por el resultado. Sabemos que no hemos conseguido nada, pero tenemos mucha ilusión, muchas ganas de trascender, pero es paso a paso. No hemos ganado nada, hay que seguir con los pies en la tierra y disfrutar de este momento, de este día, porque no es fácil, no es nada fácil ganar. Mañana ya pensaré en el siguiente rival, pero ahorita creo que toca disfrutar un poquito y ya mañana cambiar la página. Jorge Sánchez

Afirma que la localía ofrece un extra de confianza para el grupo.

Es bueno estar con nuestra gente, creo que somos más fuertes. Estamos unidos con la gente y nos vamos muy contentos con el recibimiento que tuvimos aquí en Guadalajara, porque desde el primer minuto se hizo sentir. Jorge Sánchez

El lateral afirmó que ni Corea del Sur, ni antes Sudáfrica fueron rivales sencillos.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Empezando por la parte de ellos, es un rival muy complejo, muy complicado de jugar, ellos vinieron a nuestra casa y vinieron con mucha personalidad a jugarnos. También el partido contra Sudáfrica y ahora, ha sido muy complicado cada partido, el que viene también va a ser muy complicado. Está en nosotros seguir luchando, seguir con estas ganas que tenemos. Simplemente vamos día a día, vamos paso a paso, disfrutando de cada momento. Paso a paso. Sabíamos de lo importante que era este partido, ganarlo para asegurar un partido en nuestra casa. Eso es muy importante para nosotros, porque, como te digo, la afición es un es un jugador más. Jorge Sánchez

Sánchez cerró destacando el trabajo en defensa de México. El cuadro de Javier Aguirre no ha recibido gol en fase de grupos.

Yo creo que no es solo el bloque defensivo. Desde el delantero, desde la presión que genera, el desgaste que tienen nuestros extremos, eso es único. Y eso habla de la unión que tenemos como grupo, y, bueno, ahora hablas de la confianza que no del Vasco. Creo que todos los 26 que estamos en el plantel cualquiera puede jugar, y él nos lo ha dicho. Jorge Sánchez

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