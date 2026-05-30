En la previa del Mundial 2026, Endrick recibió la mejor de las noticias: será tenido en cuenta por José Mourinho para el rearmado del Real Madrid, dándole así una nueva oportunidad de demostrar todo su talento en la Casa Blanca tras un discreto primer paso.

La noticia era un secreto a voces, ya que la decisión institucional de retenerlo tras su paso por el Olympique Lyon estaba tomada. Faltaba únicamente que Mou de el visto bueno, algo que Fabrizio Romano informó que ya ha sucedido.

🚨🇧🇷 José Mourinho counts on Endrick for his Real Madrid squad, same as the club do.



The clear plan is to keep Endrick this summer, as reported two weeks ago. 🫲🏽 pic.twitter.com/O9G0wrAvUx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

El Real Madrid acaba de cerrar una temporada para el olvido, con dos entrenadores y múltiples desilusiones. La campaña arrancó con Xabi Alonso, que llegó hasta la mitad de la competencia. El detonante para su salida fue la derrota en la final de la Supercopa de España a manos del FC Barcelona.

Álvaro Arbeloa tomó la posta de ahí en más, y todo fue para peor: debutó con una avergonzante eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, mientras que en LaLiga terminó segundo del FCB cayendo en el Clásico. En la UEFA Champions League el camino terminó en cuartos de final.

Ahora, José Mourinho será el encargado de reconstruír lo que se cayó. A la vuelta de Endrick se le sumaría la recompra de Nico Paz para robustecer el ataque, mientras que los rumores señalan que Enzo Fernández podría llegar para la mitad de la cancha y que la zona baja será uno de los lugares más importantes para incorporar.

Por su parte, Endrick se sumará a las órdenes de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 con Brasil, donde intentará ser protagonista ante la baja de Estevao y la no convocatoria de Joao Pedro. La Canarinha integrará el grupo C de la Copa del Mundo junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.