José Mourinho ya habría firmado su contrato con el Real Madrid

El Real Madrid se está rearmando de cara a la temporada 2026/27, con elecciones de por medio y un aparente contrato ya firmado entre la entidad capitalina y José Mourinho para que este reemplace a Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo.

Según informaron los periodistas Mario Cortegana y David Ornstein

, el contrato que vincula al portugués con la Casa Blanca está firmado desde la semana pasada y lo une con el club de Madrid hasta junio de 2029.

Si bien es extraoficial, se espera que la presentación del flamante entrenador del Real Madrid se realice una vez pasadas las elecciones, que salvo un batacazo sin precedentes consagraría nuevamente a Florentino Pérez como presidente del Merengue por otro período más.

SL Benfica v SC Braga - Primeira Liga | Carlos Rodrigues/GettyImages

José Mourinho llegó a la Casa Blanca en 2010 tras un histórico paso por el Inter de Milán y la ilusión era total, aunque le tocó batallar con uno de los mejores FC Barcelona de la historia. En su primera temporada fue campeón de la Copa del Rey, mientras que en la segunda se quedó con LaLiga y en la tercera solamente se consagró en la Supercopa de España.

Su gran deuda estuvo en la UEFA Champions League, aunque en las tres ediciones que disputó plantó cara y en todas llegó a semifinales. FC Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund fueron los verdugos de Mou en la competencia que supo ganar más de una vez.

Luego tuvo ciclos por el Chelsea, el Tottenham, el Manchester United, el Fenerbahce, la Roma y el Benfica, el último club en el que estuvo antes de pegar la vuelta a Madrid, donde el Real lo espera para seguir escribiendo su historia juntos. No ha ganado muchas cosas en Chamartín, pero su estilo y forma de ser han dejado una huella en los corazones blancos y la ilusión de tenerlo nuevamente va creciendo.

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