Jude Bellingham se reincorpora a los entrenamientos del Real Madrid tras su operación

Durante un parón internacional en el que se ha llenado la sala de tratamientos del Barcelona, ​​el Real Madrid se ha visto reforzado por los avances en las recuperaciones de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.

La pareja de centro del campo participó en una sesión de entrenamiento colectivo con sus compañeros de equipo el lunes, lo que sugiere un considerable aumento en las opciones del centro del campo para Xabi Alonso.

Camavinga se perdió el Mundial de Clubes por una lesión en el isquiotibial, pero se torció el tobillo a su regreso en agosto. El francés aún no ha disputado ningún partido con Alonso. Si bien se cree que el partido a domicilio del Madrid contra la Real Sociedad el sábado es demasiado pronto para Camavinga —y Bellingham—, existe una creciente posibilidad de que pueda participar en algún momento de este mes.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Madrid recibe al Marsella en su primer partido de la Champions League de la temporada el 16 de septiembre, cuatro días antes de otro encuentro en casa contra el Espanyol. También está el pequeño detalle del derbi contra el Atlético de Madrid el 27 de septiembre.

El regreso de Bellingham está previsto para el último partido antes del parón internacional de octubre, un choque contra el Villarreal a principios de mes. En teoría, esto le daría tiempo suficiente para participar en un importante encuentro europeo contra la Juventus y el primer Clásico de la temporada.

Ante la ausencia de Camavinga y Bellingham, Alonso ha optado por Arda Güler como tercer centrocampista junto a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El internacional turco ha tenido un inicio de temporada irregular, pero sigue siendo uno de los favoritos del nuevo entrenador. Queda por ver cómo encajará su nuevo rol de central con el regreso de Bellingham.

