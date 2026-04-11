El FC Barcelona no contaría con una de sus máximas figuras en el duelo de LaLiga a disputarse este sábado: según trascendió, Lamine Yamal tuvo una ligera molestia en los últimos días, pero igualmente sería parte del banco de los suplentes para darle opciones a Hansi Flick si el partido se complica.

El Culé tiene una oportunidad de oro de ampliar la ventaja, ya que el Real Madrid igualó este viernes con el Girona y quedó a seis puntos de la cima, aunque con un partido más. El Barcelona, si vence al Espanyol este sábado, quedaría nueve puntos por encima del Merengue.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien LaLiga es un gran objetivo para el FCB, lo claro es que la UEFA Champions League es el máximo deseo. El sueño no está tan lejos, pero la situación es incómoda: perdió la ida de cuartos de final de local frente al Atlético de Madrid por 2-0 y deberá ir al Metropolitano a buscar la clasificación a las semis.

"Desde luego tenemos que gestionar los minutos, como siempre, pero creo que tenemos mucha calidad en este equipo y los titulares de mañana serán un equipo fantástico", había explicado Hansi Flick en la rueda de prensa del viernes tras la última sesión de entrenamiento del FC Barcelona.

"LaLiga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions", agregó.

A pesar de todo, no le restó importancia al derbi local: "Todo el mundo sabe lo importante que es para club, afición y equipo. Hay muchos jugadores de La Masía que saben lo que significa. Es un derbi y quiero ganarlo".