La selección de Francia comenzará este martes su participación en la Copa del Mundo ante Senegal en New Jersey, por la primera fecha del Grupo I -que también integran Irak y Noruega-.

El conjunto de Didier Deschamps llega como uno de los máximos candidatos al título gracias a un plantel repleto de figuras y a la experiencia acumulada en las últimas citas mundialistas.

Entre ellos, Kylian Mbappé, capitán y principal referencia ofensiva de los galos, disputará su tercer Mundial con la posibilidad de alcanzar una marca histórica y, al mismo tiempo, conquistar el segundo título mundial de su carrera.

France v Northern Ireland - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

¿Juega Kylian Mbappé ante Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026?

Todavía no se conoce la alineación oficial de Francia para jugar ante Senegal. Sin embargo, las informaciones de los medios deportivods indican que Mbappé estará en el once titular.

La autocrítica de Mbappé

En la antesala del debut, el delantero del Real Madrid sorprendió al reconocer que todavía tiene aspectos por mejorar dentro de su juego y admitió que debe involucrarse más en las tareas defensivas cuando Francia pierde la posesión, una faceta que fue motivo de debate dentro del seleccionado durante los últimos meses.

🚨 UN RETOUR DE KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 SUR LE CÔTÉ GAUCHE N'EST PAS À L'ORDRE DU JOUR ! ❌



Didier Deschamps estime que le positionner dans l'axe lui permet d'éviter les efforts défensifs... et de préserver son énergie pour les attaques. 🔥



Cependant, le capitaine des Bleus s'est… pic.twitter.com/FxmIH2l2br — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026

Aunque terminó como máximo goleador de LaLiga en la última temporada con el Real Madrid, no pudo conquistar títulos y tampoco logró convertir en los amistosos previos del combinado francés ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte, lo que alimentó los cuestionamientos sobre su rendimiento y liderazgo.

Lejos de esquivar el tema, el delantero aseguró que está dispuesto a dar un paso adelante para contribuir al funcionamiento colectivo y aseguró que cambiaría cualquier logro individual por levantar nuevamente la Copa del Mundo.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIR | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Mbappé llega al certámen con la posibilidad concreta de convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales; actualmente acumula 12 tantos en 14 encuentros y está a cuatro del récrod absoluto que posee Miroslav Klose.

Ahora, con Francia entre las principales candidatas al título y en el último Mundial de Didier Deschamps como entrenador, Mbappé tiene una nueva oportunidad para demostrar su jerarquía en un escenario donde históricamente deslumbra.