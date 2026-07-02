¿Juega Lamine Yamal de titular el partido de España vs Austria?

La selección de España afronta este jueves un encuentro decisivo frente a Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y la principal duda de los últimos días parece haber quedado resuelta: salvo una sorpresa de último momento, Lamine Yamal será titular en el equipo de Luis de la Fuente y volverá a ocupar la banda derecha del ataque español.

Tras superar una rotura parcial del bíceps femoral izquierdo que lo margino del debut mundialista del combinado, el extremo del FC Barcelona llega recuperado físicamente y en plenitud de condiciones para disputar el partido que marcará el futuro de La Roja en el torneo.

🔋🇪🇸 Lamine Yamal: “I am feeling at 80%, 90% fitness right now”.



“I can play 90 minutes vs Austria”, told @partidazocope. pic.twitter.com/Y1324gjrBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

De la Fuente despejó cualquier duda

En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador transmitió tranquilidad sobre el estado de una de sus principales figuras y aseguró que el futbolista está preparado para disputar todos los minutos que sean necesarios, aunque recordó que el cuerpo técnico manejó con cautela la recuperación de cada integrante del plantel.

Incluso, cuando le consultaron si Yamal sería titular ante Austria, respondió entre risas con un enigmático "ya veremos", aunque sus declaraciones dejaron entrever que el juvenil formará parte del once inicial.

El arma para romper la defensa austríaca

España espera un partido exigente frente al conjunto dirigido por Ralf Rangnick y, por ese motivo, gran parte del plan ofensivo volverá a pasar por los pies del delantero de 18 años.

Su velocidad, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y facilidad para generar situaciones de peligro en el área rival lo conviertieron en uno de los futbolistas más determinantes del combinado a lo largo de la primera ronda del Mundial.

FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSA | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

En esa línea, todo indica que compartirá el frente de ataque con Dani Olmo como enlace y Mikel Oyarzabal como referencia ofensiva, con el objetivo de mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial para España.

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