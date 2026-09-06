El FC Barcelona tiene una oportunidad de oro de quedar como único líder de LaLiga por primera vez en la temporada 2026/27: el Real Madrid perdió con el Betis, esfumándose así su invicto, y el equipo de Hansi Flick es el único que todavía tiene chances de seguir con puntaje ideal, siempre y cuando gane en su visita de este domingo a Mestalla.

Una de las grandes dudas que nacieron de cara a este choque del Barça contra el Valencia fue la presencia de Lamine Yamal, que en la sesión del sábado en la Ciutat Esportiva no se entrenó a la par de sus compañeros y sembró la incógnita de cara a este importante compromiso por el campeonato español de Primera División.

El encargado de hablar del tema puertas afuera de la Ciutat Esportiva fue Hansi Flick, que se refirió a las dolencias de Lamine en rueda de prensa: “Tuvo dolor por un golpe y se entrena por separado. Pero dice que está bien y podría jugar mañana. Se entrenó por separado. Está bien. Tenía solo un golpe. Viajará con nosotros, pero ya veremos si juega".

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Además, agregó: "Lo decidiremos. No sé si descansará o no. Él quiere jugar. No le gusta correr por separado. Está a un muy buen nivel. Su mentalidad y ánimo están mejorando. En el último partido, estuvo sobresaliente. Para él es mejor jugar que entrenarse. Es acertado que sea titular para que se recupere, creo que fue bueno que jugara de inicio los tres primeros".

Lo cierto es que la confirmación sobre el estatus de Lamine Yamal llegará sobre la hora del partido, con una planilla que confirmará si está dentro del once o si aguardará una oportunidad en el banquillo. Al FC Barcelona le sobra plantilla y el canterano podría ser preservado para el debut por Champions League del próximo miércoles en casa contra el Feyenoord neerlandés.