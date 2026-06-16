El Mundial 2026 arrancó con varios dolores de cabeza para las denominadas candidatas: España no pudo anotarle a Cabo Verde y protagonizó el primer 0-0 de la Copa del Mundo, mientras que Países Bajos igualó 2-2 con Japón y Brasil hizo lo propio 1-1 ante Marruecos. Solamente Alemania ganó, 7-1 a Curazao.

Ahora llegará el turno de Argentina, que cerrará la jornada del martes, que también tendrá el debut de Francia. La Albiceleste enfrentará a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City para darle apertura al grupo J del Mundial, donde ya en la madrugada del miércoles jugarán Austria y Jordania.

¿Juega Leo Messi ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026?

La gran duda quedó develada y ya no quedan interrogantes: Leo Messi será titular con la Scaloneta en el estreno de su sexto Mundial como profesional, diciendo presente de manera ininterrumpida desde Alemania 2006 a la fecha.

FBL-WC-2026-TRAINING-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

"De alguna manera se van a enterar el equipo, como dijo Bielsa ayer. Todavía no se los di a los chicos, lo daré esta tarde en el entrenamiento. Emiliano está bien y disponible para mañana, así que creo que va a jugar", comentó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa del lunes por la tarde en Kansas.

"Lesionado no hay ninguno, veremos si Nico (González) hace la parte con el grupo, pero ya no hay lesionados. Nunca tuve inconvenientes para armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes", agregó.

Además, concluyó: "Leo (Messi) siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián (Álvarez) tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción".

¿Cómo formaría Argentina ante Argelia?

El once probable de la selección campeona del mundo es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.