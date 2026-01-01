Jugadores que debería fichar el Atlético de Madrid para la temporada 2026-2027

Pareciera que el Atlético de Madrid vive a las sombras del Real Madrid y el Barcelona, ya que difícilmente puede hacerse con un título a causa de estos dos, aparte que ha nivel internacional les ha faltado algo para poder concretar su objetivo, siendo la UEFA Europa League y la Supercopa de la UEFA sus últimos grandes asaltos en el 2018.



Desde ese entonces, se mantiene al argentino Diego Simeone como el timonel del club, pero apenas pudieron hacerse con LaLiga de la campaña 2020-2021, después de eso, únicamente ha visto a los merengues y culés peleando por el trofeo, por lo que el club debe dar un golpe sobre la mesa.



Actualmente, en la liga local, los Colchoneros marchan terceros por debajo de los dos ya mencionados, mientras en la UEFA Champions League está en puestos para poder avanzar a la siguiente fase, teniendo aún esperanzas para poder acabar la temporada con algún cetro.



Ya pensando en la próxima temporada 2026-2027, es obvio que El Cholo necesita reforzar diferentes zonas del campo, donde seguramente algunos futbolistas quedarán borrados y otros recibirán el visto bueno para continuar.



Aquí te dejamos a los jugadores que debería fichar el Atlético para la temporada 2026-2027:

1. Rodrigo Bentacur

Rodrigo Bentacur | Marc Atkins/GettyImages

Los Colchoneros han sufrido mucho con las lesiones en la presente temporada. El estadounidense Johnny Cardoso no ha podido estar siempre al cien, además no se sabe si el capitán Koke Resurrección continuará con su segundo aire de juventud.



Por ello debería ser una prioridad reforzar el mediocampo y el uruguayo estaría siendo una pieza que resolvería el agravio.



El mismo Simeone ha declarado que el hombre del Tottenham de Inglaterra encajaría perfecto en su idea de doble pivote para aportar equilibrio, capacidad de recuperación y experiencia internacional, lo que le permitiría rotarle con confianza junto a otros futbolistas.

2. Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El francés es uno de los nombres más sonados en el mercado de fichajes, ya que diferentes clubes lo desean, justamente entre ellos está el Real Madrid y el Barcelona, lo que habla de su valía.



Con 27 años, el central está en gran plenitud física, es pieza clave en el esquema del Liverpool de Inglaterra, jugado todos los encuentros de la presente temporada.



Con la pronta partida del uruguayo José María Giménez, se necesita otro peso pesado en la central y el galo ha demostrado que puede actuar en una línea de tres o de cuatro.

3. Marcos Senesi

Marcos Senesi | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Los argentinos normalmente quiere argentinos en sus equipos, así que El Cholo tendría en buen concepto al defensor del Bournemouth de Inglaterra, que también ha estado presente en todos los juegos de su escuadra salvo uno.



Lo que agrada es su capacidad para salir jugando desde atrás y su contundencia en duelos defensivos.



De darse su fichaje, los Colchoneros ganarían solidez en la parte baja, sin olvidar que el sudamericano inyectaría liderazgo.

4. Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic | BSR Agency/GettyImages

A pesar de contar con buenos delanteros como el francés Antoine Griezmann, el argentino Julián Álvarez y el noruego Alexander Sorloth, desde hace tiempo el técnico desea la contratación del serbio de la Juventus de Italia, pues está consciente de que La Araña o Sorloth podrían marcharse en el verano.



La gran fortaleza del atacante es su juego aéreo, además de ser un matón en el área y que puede jalar las marcas, algo que valora mucho El Cholo en su esquema. La gran ventaja es que el romperredes acaba su vínculo con la Vecchia Signora en el verano y podría arribar en condición de agente libre.

5. Marc Cucurella

Marc Cucurella | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Si el equipo madridista quiere causar un alboroto tendría que ir por el español del Chelsea de Inglaterra, que se ha afianzado en dicha institución, lo que le ha ayudado en demasía para consolidarse también como seleccionado de La Roja.



Justamente el Atleti necesita reforzar la lateral izquierda debido al traspaso de Javi Galán al Osasuna, dejando al italiano Matteo Ruggeri como el único elemento que se desempeña de forma natural en dicha zona.



Su velocidad y resistencia son cualidades que pueden ser valoradas por el cuerpo técnico, siendo en ocasiones alguien que puede sacar de sus casillas al rival.

6. Moisés Caicedo

Moisés Caicedo | Darren Walsh/GettyImages

Si es verdad que con el apoyo de Apollo Sports Capital el Atleti podrá hacer mayores inversiones, debería ir por el pivote del Chelsea, que puede aportar mucho a un mediocampo que parece escaso en la institución, ya que la mayoría son extremos y delanteros.



El ecuatoriano es inteligente, no teme meter duro la pierna, poderoso físicamente, táctico y con gran visión de juego, aparte que puede desarrollarse también como interior derecho, apoyando así a la rotación.