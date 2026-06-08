¿Jugará Lamine Yamal con la selección española el partido frente a Perú?

La selección de España jugará este lunes frente a Perú su último ensayo internacional antes del inicio del Mundial 2026, aunque no contará con algunas de sus principales figuras: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no viajaron junto al plantel a Puebla, donde se disputará el amistoso.

Aún así, el entrenador Luis de La Fuente aseguró que los tres futbolistas están cumpliendo los plazos previstos y evolucionan de manera positiva. Por ese motivo, permanecieron en el búnker del combinado en Estados Unidos, realizando trabajos específicos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut mundialista.

🚨🇪🇸 𝗡𝗘𝗪: Nico Williams and Lamine Yamal will be 100% available for the opening game of the World Cup!



Confirmed by Luis de la Fuente. pic.twitter.com/qSMAQAcimS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 8, 2026

¿Llegará Lamine Yamal al debut en el Mundial?

Según explicó De la Fuente, el delantero del FC Barcelona estaría en condiciones de integrar la convocatoria para el primer compromiso del Mundial frente a Cabo Verde.

Sin embargo, fue cauteloso al referirse a la posibilidad de verlo desde el arranque. Si bien considera que podrá sumar minutos en cancha, entiende que será difícil que llegue con el ritmo suficiente para formar parte del once inicial, aunque cualquiera decisión dependerá de su evolución durante los próximos días.

"Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres (...) Los minutos no los sabemos", explicó.

Spain v Iraq - International Friendly | Europa Press Sports/GettyImages

El posible equipo titular estaría conformado por: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Eric García y Marc Cucurella; Rodri, Pedri y Fabián Ruiz; Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Dani Olmo.

Así será la fase de grupos de España

España integra el Grupo H, en el que se medirá con Cabo Verde el lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con Arabia Saudita el 21 de junio -en el mismo estadio-, y con Uruguay el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en México.

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