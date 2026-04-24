¿Jugará Lamine Yamal el Mundial de 2026?

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y nadie se lo quiere perder. Sin embargo, en los últimos dias las noticias giran en torno a varias lesiones de jugadores importantes: Ekitike, Gnabry, Estêvão, Güler, Militao y la lista sigue.



Pero, sobre todo, las alarmas se prendieron cuando se confirmó que Lamine Yamal no volverá a jugar con el Barcelona en lo que resta de temporada.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

El joven de 18 años habló abiertamente sobre el dolor que le causó toda la situación, al tiempo que prometió "volver más fuerte" y "más decidido que nunca", ya que su participación en el Mundial con España aún está en juego.

Si bien el Barcelona ha confirmado que tendrá que intentar mantener su ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga sin su máximo goleador y asistente, se espera que Yamal juegue con España en la Eurocopa de este verano. El joven, pieza clave en la Eurocopa 2024 hace dos años, sin duda aspira a un gran regreso

“Esta lesión me mantiene fuera del campo justo cuando más quería estar allí, y duele más de lo que puedo explicar”, escribió Yamal en Instagram . “Duele no poder luchar junto a mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que lo darán todo en cada partido”.

"Estaré ahí, aunque sea desde la banda, apoyándolos, animándolos y dándoles fuerzas como cualquier otro aficionado. Esto no es el final; es solo una pausa. Volveré más fuerte, más decidido que nunca, y la próxima temporada será mejor".

Fecha prevista de regreso de Lamine Yamal

Aún no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta del regreso de Yamal, pero numerosos informes anticipan que el joven estará de baja entre seis y siete semanas. Esto situaría su regreso a principios de junio.

Si la recuperación de Yamal progresa lo más rápido posible, el prolífico delantero español podría disputar algunos minutos en el último amistoso de su selección previo al Mundial contra Perú el 8 de junio. El vigente campeón de Europa inicia su andadura en la fase de grupos contra Cabo Verde, debutante en el torneo, en pleno calor del mediodía en Atlanta el 15 de junio.

Dada la relativa facilidad del Grupo H de España, el seleccionador Luis de la Fuente podría optar por ir incorporando gradualmente a Yamal en los dos primeros partidos de la fase de grupos, antes del encuentro potencialmente decisivo contra Uruguay en México el 26 de junio. Para entonces, más de dos meses después de su lesión en el isquiotibial, el joven jugador debería estar en plena forma de cara a la fase eliminatoria.

Sin embargo, las acciones pasadas de De la Fuente sugieren que le preocupa poco la delicada condición física del joven. El seleccionador español protagonizó un acalorado intercambio de palabras con el técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, a principios de esta temporada, después de alinear a Yamal en dos partidos de clasificación tras la administración de analgésicos. «Esto no es cuidar a los jugadores», argumentó el técnico alemán. A De la Fuente no le convenció esta crítica.