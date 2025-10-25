¿Jules Koundé entró en la convocatoria del Barcelona para el Clásico ante el Real Madrid?

El FC Barcelona no presentará sorpresas respecto a lo que se venía diciendo en las últimas horas, en la convocatoria para el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Es que Hansi Flick ha decidido mantener la misma lista que utilizó en el último compromiso ante el Olympiacos, en Champions League, ya que no logró recuperar a ninguno de los jugadores lesionados. Eso sí, el entrenador de los azulgranas contará con Jules Koundé, quien no participó de los ensayos del jueves y viernes a raíz de un golpe sufrido en el citado encuentro del pasado martes.

Pero el defensa francés se probó en la práctica sabatina y lo hizo con total normalidad, así que accionará como lateral derecho contra el Madrid, tal y de la forma en que lo viene haciendo desde que Flick asumió las riendas del club catalán.

El zaguero de 26 años aporta equilibrio atrás y profundidad a la hora de incorporarse al ataque por la banda, además de mostrar una notable regularidad en su rendimiento. De hecho, ha disputado 12 partidos entre LaLiga y la Champions, sumando un gol y una asistencia, aunado a erigirse en el jugador de campo con más minutos acumulados (830) en la oncena blaugrana.

Por si fuera, Koundé participó en tres de los cuatro Clásicos de la 2024/2025, incluyendo el de la final de Copa del Rey, la cual definió con un zapatazo desde fuera del área al minuto 113 para, probablemente, evitar los penales.

¿Qué defensa del Barcelona finalmente no estará en el Clásico?

A pesar de haberse entrenado con el grupo en la sesión del sábado, el también defensor Andreas Christensen no ha recibido el alta competitiva, por lo que se queda fuera del partido versus el Real Madrid.

Flick y su ayudante, Marcus Sorg, quien estará encargado del equipo en el césped del Bernabéu debido a la suspensión del primer entrenador culé, afrontará el duelo con un total de siete ausencias por lesiones o similar: Christensen; Raphinha; Robert Lewandowski; Dani Olmo; Joan García; Gavi y Marc-André ter Stegen; todos aún en proceso de recuperación.