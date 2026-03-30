Julián Alvarez es la prioridad dentro del Atlético de Madrid para la próxima temporada

El Atlético de Madrid proyecta la continuidad de Julián Álvarez en el equipo y prepara una renovación contractual que lo convierta en el jugador mejor pago del club; la propuesta rondaría los 10 millones de euros anuales, repartidos entre el salario fijo y los objetivos alcanzables, un incremento importante respecto a los cerca de 7 millones que percibe actualmente.

De esta manera, la comisión directiva busca reforzar la relación con su delantero y garantizar que siga siendo la figura central del proyecto rojiblanco, tal como lo es desde su llegada tras dejar el Manchester City hace dos temporadas.

🚨BREAKING! 💣



Atletico Madrid do NOT want to sell Julian Alvarez to Barcelona. 🇦🇷 🌟



They’d rather sell to a foreign team if they decide to let him go.



Arsenal and PSG are monitoring.



ℹ️ @monfortcarlos pic.twitter.com/W2tVaZDYsC — AFC Xtra (@AFC__Xtra) March 28, 2026

Seguridad contractual

A pesar de los rumores sobre su posible salida, al argentino todavía le restan cuatro años de acuerdo contractual con el club, además de que cuenta con una cláusula de recisión tazada en 500 millones de euros, un monto prácticamente inalcanzable para cualquier otra entidad deportiva.

Sin embargo, el interés de equipos como el Barcelona, que busca un reemplazo para Lewandowski, o el Arsenal, que lo considera un talento de calidad internacional, desequilibró la seguridad en el Metropolitano en torno a su continuidad.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En este contexto, la intención del club es cerrar cualquier espacio que pueda generar dudas en el delantero argentino en cuestionamiento de su comodidad en el conjunto, consolidándolo como líder indiscutido del equipo, dentro y fuera del campo de juego. Así, el Atlético proyecta esta influencia como un argumento más para asegurar que su estrella siga siendo la base sobre la que se construye el futuro deportivo del club.

Por el momento, no se han iniciado negociaciones formales o acercamientos con intereses certeros por el jugador. Julián Alvarez conoce las intenciones del club y tiene la opción de acelerar una renovación que asegure su compromiso a largo plazo. Sin embargo, al igual que ha manejado siempre las especulaciones sobre su futuro, no parece en planes de definirlo a la brevedad.

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