Un jugador de México fue considerado para formar parte del equipo ideal del Mundial 2026

La Copa del Mundo que ha firmado Julián Quiñones fue brillante. El delantero de la selección mexicana fue y con diferencia el mejor jugador de la escuadra nacional. Los números finales del vigente campeón de goleo de la Saudí Pro League fueron los de cuatro goles y una asistencia.

Si bien recién es el primer Mundial de Julián por México, ya se le puede considerar uno de los mejores jugadores nacionales en Copas del Mundo. Igualó a Javier Hernández y Luis Hernández como máximo goleador del Tri en la historia de los mundiales. También jugador nacional con más tanto en una sola edición y por si algo faltaba, se lleva un reconocimiento adicional por parte de FIFA.

¡Orgullo mexicano! 💪🇲🇽



Julián Quiñones aparece nominado al XI Ideal del Mundial 2026 https://t.co/HYOBr0M6Zq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 21, 2026

Quiñones se encuentra dentro de los nominados para ser reconocido dentro del once ideal de la Copa del Mundo 2026. Es la primera vez que un jugador de la selección mexicana entra al menos dentro de esta consideración previa a formar el equipo del torneo.

Si bien luce complejo que Julián quede dentro de los once seleccionados pues compite contra estrellas del tamaño de Lionel Messi, Kylian Mbappé, entre otros, el simple hecho de estar dentro de los candidatos, ya es un reconocimiento importante. Es una carga de valor a lo que ha hecho en la competición y que fue reconocido en todo el planeta.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Se entiende que lo mejor está por llegar en la carrera de Julián. El mexicano ya ha hecho mucho ruido el ciclo pasado por lo mostrado en Arabia con el Al-Qadsiah. Cerró su año deportivo con un enorme nivel en el Mundial.

Siendo el caso, se entiende que el mercado de fichajes de verano está abierto para el atacante. Ya comienzan a sonar diferentes clubes de peso en Europa. Por ahora, todo en el presente de Julián es una historia de crecimiento.