Julián Quiñones escribe historia para el fútbol mexicano

Julián Quiñons no para de escribir capítulos memorables en su carrera. El delantero mexicano se proclamó campeón de goleo de la Saudí Pro League 2025-26 tras cerrar el año con 33 anotaciones defendiendo la camiseta del Al-Qadsiah.

Con esta cifra, superó por la mínima al inglés Ivan Toney, quien concluyó la campaña con 32 tantos, y dejó detrás al histórico Cristiano Ronaldo, tercero con 28, aunque, en el caso de la leyenda lusa, se hizo con el título de liga como moneda de pago.

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Con 33 goles en 31 partidos, Julián Quiñones se coronó campeón de goleo de la Liga Saudí.



⚽️ Con 33 goles en 31 partidos, superó a leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Sadio Mané.



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El logro adquiere una dimensión todavía mayor al considerar el contexto competitivo de la liga saudí. Quiñones alcanzó la cima de la tabla goleadora en apenas su segundo año dentro del futbol de los jeques, consolidándose como la principal referencia ofensiva de un proyecto que ha crecido de manera importante durante las últimas temporadas.

Su regularidad frente al arco fue determinante para colocarse por encima de delanteros con amplia trayectoria internacional. Incluso a nivel interno supero a su compañero de equipo Mateo Retegui, quien fue firmado por 70 millones de euros y llegando desde la Serie A como vigente campeón goleador.

Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

La definición del liderato goleador se mantuvo abierta hasta la última jornad. Ivan Toney llegó como favorito gracias a sus 32 goles, mientras Cristiano Ronaldo también conservaba posibilidades matemáticas. Sin embargo, Quiñones respondió con una actuación brillante en el cierre del campeonato con un triplete en contra del Al-Ittihad.

Más allá del reconocimiento individual, la conquista representa un momento histórico para el futbol mexicano. Quiñones se convirtió en el primer mexicano que obtiene un título de goleo en una liga internacional desde que Carlos Vela dominó la tabla de anotadores en la Major League Soccer.

La hazaña confirma el impacto que el atacante ha logrado fuera de México y refuerza su posición entre los futbolistas nacionales más destacados del momento, todo esto a 20 días del inicio de la Copa del Mundo.