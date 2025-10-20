Jurgen Kloop revela el motivo por el que no aceptó trabajar en el Manchester United y fichar por Liverpool

El ex entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, explicó las razones por las que rechazó el puesto en el Manchester United.

¿Por qué no aceptaste el trabajo en el Manchester United?, le consultaron durante una entrevista concedida a The Diary Of A CEO. Ante esa pregunta, Klopp fue tajante por primera vez: "Porque me dijeron cosas en las reuniones que no me gustaron: 'Conseguimos todos los jugadores que quieras... lo conseguimos a él, y a él, y a él...' "Y yo estaba sentado allí como... sí, este no es mi tipo de proyecto".

En ese sentido, puso ejemplos sobre jugadores que le habían mencionado en esa negociación: "¡No quería traer de vuelta a Paul Pogba! ¡Esto no funciona! ¡No quería traer de vuelta a Cristiano Ronaldo, esto no servirá de nada! Su idea era traer a los mejores jugadores al club, pero nunca hablarían del fútbol".

Y ahí, el entrenador hizo una diferencia, y esbozó una sonrisa: "Entonces apareció un proyecto puramente futbolístico: el Liverpool FC".

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVES-KLOPP | PAUL ELLIS/GettyImages

En su nuevo rol de director de fútbol de la empresa Red Bull, reconoció que no extraña entrenar e hizo un recordatorio sobre lo que dijo al irse de Liverpool: "Dije que nunca volvería a entrenar en Inglaterra, pero al Liverpool es posible. No echo de menos entrenar, ahora sigo entrenando, pero de otra manera. No echo de menos ir a ruedas de prensa tres veces por semana, dar 12 entrevistas a la semana".

Por último, habló por primera vez de Diogo Jota, fallecido el 3 de julio de este año en un accidente automovilístico: "¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador en sí, sino de la persona que era. Se llevaba bien con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Desde el primer día dio lo mejor de sí mismo. Superó todas las expectativas como persona, era muy inteligente y un compañero de equipo excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un shock increíble, también para los chicos", cerró.