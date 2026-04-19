Juventus vs Bologna: previa, predicciones y alineaciones

Juventus y Bologna se enfrentan este domingo 19 de abril en el marco de la 33° jornada de la Serie A. El Allianz Stadium de la ciudad de Turín será el escenario de un encuentro en el que el local buscará dar un nuevo paso hacia su objetivo de clasificar a la próxima Champions.

El equipo de Luciano Spalletti se ubica en el cuarto lugar, el último que otorga pasaje al máximo torneo continental. Acumula 60 unidades, dos más que el Como (el viernes cayó con Sassuolo) y que la Roma, quien este sábado empató 1-1 con Atalanta. Un triunfo le permitiría alejarse de sus perseguidores e incluso alcanzar al Milán, tercero con 63.

El Bologna por su parte, viene de sufrir un durísimo golpe al quedar eliminado de la UEFA League a manos del Aston Villa. El torneo europeo era el gran objetivo del equipo de Vincenzo Italiano y ahora deberá reponerse para terminar de la mejor manera la liga. 8° en la tabla de posiciones, los 10 puntos que lo separan de la Roma parecen ser demasiado como para ilusionarse con la Conference League a falta de seis partidos para culminar el certamen.

Pronóstico SI Fútbol

El dueño de casa llega en un buen momento en cuanto a resultados, con varias victorias recientes que lo volvieron a meter de lleno en la pelea por los puestos altos. En Turín suele hacerse fuerte y, ante un rival que viene desgastado y golpeado, intentará imponer su ritmo desde el arranque.

Dicho esto, Bologna no deja de ser un equipo incómodo, que compite bien incluso fuera de casa y que suele encontrar el gol con facilidad. Llega con cierta carga física y anímica tras su último partido, lo que puede pasarle factura en algunos tramos. Es probable que tenga momentos en los que logre inquietar, pero sostener ese nivel durante todo el encuentro parece más difícil. La sensación es que Juventus tiene más herramientas para resolverlo, aunque no sin sufrir en algún pasaje.

Pronóstico: Juventus 2-1 Bologna

¿A qué hora se juega Juventus vs Bologna?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : domingo 19 de abril

: domingo 19 de abril Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Maurizio Mariani

Historial de enfrentamientos directos entre Juventus y Bologna (últimos 5 partidos)

Juventus : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Bologna: 1

Último partido entre ambos: 14/12/25 - Bologna 0-1 Juventus (Jornada 15 Serie A)

Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Juventus Bologna Atalanta 0-1 Juventus 11/04/26 Aston Villa 4-0 Bologna 16/04/26 Juventus 2-0 Genoa 06/04/26 Bologna 2-0 Lecce 12/04/26 Juventus 1-1 Sassuolo 21/03/26 Bologna 1-3 Aston Villa 09/04/26 Udinese 0-1 Juventus 14/03/26 Cremonese 1-2 Bologna 05/04/26 Juventus 4-0 Pisa 07/03/26 Bologna 0-2 Lazio 22/03/26

¿Cómo ver Juventus vs Bologna por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México Disney+ Premium Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de la Juventus

Spalletti no podrá contar con importantes jugadores en ataque. Dusan Vlahovic está descartado por lesión y Arkadiusz Milik sigue sin poder recuperarse, lo que deja al equipo sin sus dos referencias naturales en el área. Además, Kenan Yildiz arrastra molestias en la rodilla y también es duda, por lo que el panorama ofensivo obliga a buscar alternativas. En ese contexto, Jeremie Boga aparece como una de las opciones más firmes, aunque no se debería descartar a Jonathan David.



Weston McKennie vuelve al once tras cumplir sanción y en el arco, la lesión de Mattia Perin le abre la puerta a Michele Di Gregorio para mantenerse como titular.

Juventus FC v Genoa CFC - Serie A | Alberto Gandolfo - Juventus/GettyImages

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga



Últimas noticias del Bologna

Por el lado del Bologna, Thijs Dallinga es duda por problemas físicos y Benjamín Domínguez también arrastra molestias, mientras que el arquero titular Lukasz Skorupski está descartado por lesión. Bajo los tres palos estará Federico Ravaglia, quien recibió 25 goles en los 15 partidos que disputó en esta Serie A.

Jhon Lucumi regresa tras cumplir sanción y en ataque Federico Bernardeschi y Riccardo Orsolini pelean por un lugar.

Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two | James Gill - Danehouse/GettyImages

Probable alineación del Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Rowe; Castro.