Juventus vs Inter: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A
Sin dudas el duelo entre la Juventus y el Inter de Milán es uno de los más esperados por los fans de la Serie A en el calendario, y para la suerte de todos ellos ha llegado temprano en el calendario de esta temporada. Este sábado tendremos el choque entre estos dos grandes del fútbol italiano, que aspiran a conquistar el título.
A continuación, toda la información previa del encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Inter?
Ciudad: Turín, Italia
Fecha: sábado 13 de septiembre
Horario: 11:00 (costa este de Estados Unidos), 10:00 (México) 18:00 (España)
Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Inter en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.
Últimos 5 partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competencia
Genoa
1-0 V
Serie A
Parma
2-0 V
Serie A
Atalanta
2-1 V
Amistoso
Borussia Dortmund
2-1 V
Amistoso
Reggiana
2-2 E
Amistoso
Últimos 5 partidos del Inter
Rival
Resultado
Competencia
Udinese
2-1 D
Serie A
Torino
5-0 V
Serie A
Olympiacos
2-0 V
Amistoso
Monza
2-2 (5-3 pen.) V
Amistoso
AS Mónaco
2-1 V
Amistoso
Últimas noticias de la Juventus
Tras una floja participación en el Mundial de Clubes, los dirigidos por Igor Tudor arrancaron la temporada con el pie derecho y se ilusionan con conseguir su primera gran victoria: triunfaron en sus dos primeros encuentros y tendrán la oportunidad de enfrentarse a otro grande del país en la tercera jornada.
Últimas noticias del Inter
El equipo de Milán tuvo un cierre de temporada para el olvido: cayó 5-0 en la final de la UEFA Champions League y se le escapó el Scudetto. Arrancó goleando al Torino, pero perdió en la última fecha contra Udinese. Mucho para mejorar.
Posibles alineaciones
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti
Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu
Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.
Inter
Portero: Yann Sommer
Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck
Mediocampistas: Federico Dimarco, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries
Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
Pronóstico SI Fútbol
El Inter logrará imponerse dando un golpe de autoridad en la Serie A que lucharán por conseguir.
Juventus 1-2 Inter
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo