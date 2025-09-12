Juventus vs Inter: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

Sin dudas el duelo entre la Juventus y el Inter de Milán es uno de los más esperados por los fans de la Serie A en el calendario, y para la suerte de todos ellos ha llegado temprano en el calendario de esta temporada. Este sábado tendremos el choque entre estos dos grandes del fútbol italiano, que aspiran a conquistar el título.

A continuación, toda la información previa del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Inter?

Ciudad: Turín, Italia

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 11:00 (costa este de Estados Unidos), 10:00 (México) 18:00 (España)

Estadio: Allianz Stadium

Aerial Views Of Serie A 2022 Venues | Claudio Villa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Inter en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en todo Latinoamérica.

Últimos 5 partidos de la Juventus

Rival Resultado Competencia Genoa 1-0 V Serie A Parma 2-0 V Serie A Atalanta 2-1 V Amistoso Borussia Dortmund 2-1 V Amistoso Reggiana 2-2 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Inter

Rival Resultado Competencia Udinese 2-1 D Serie A Torino 5-0 V Serie A Olympiacos 2-0 V Amistoso Monza 2-2 (5-3 pen.) V Amistoso AS Mónaco 2-1 V Amistoso

Últimas noticias de la Juventus

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Tras una floja participación en el Mundial de Clubes, los dirigidos por Igor Tudor arrancaron la temporada con el pie derecho y se ilusionan con conseguir su primera gran victoria: triunfaron en sus dos primeros encuentros y tendrán la oportunidad de enfrentarse a otro grande del país en la tercera jornada.

Últimas noticias del Inter

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

El equipo de Milán tuvo un cierre de temporada para el olvido: cayó 5-0 en la final de la UEFA Champions League y se le escapó el Scudetto. Arrancó goleando al Torino, pero perdió en la última fecha contra Udinese. Mucho para mejorar.

Posibles alineaciones

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti

Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu



Delanteros: Kenan Yıldız, Francisco Conceição y Jonathan David.

Inter

Portero: Yann Sommer

Defensas: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Bisseck

Mediocampistas: Federico Dimarco, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries

Delanteros: Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter logrará imponerse dando un golpe de autoridad en la Serie A que lucharán por conseguir.

Juventus 1-2 Inter

Más noticias sobre fútbol europeo