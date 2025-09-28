Kairat vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Llega la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y con ella el primer viaje kilométrico para el Real Madrid, quien enfrentará al Kairat de la Premier League de Kazajistán en el país asiático en búsqueda de tres puntos como visitante para seguir sumando en el mejor torneo de clubes de Europa.
Los merengues llegarán a dicho encuentro después de verse las caras frente al Atlético de Madrid en el derbi, mientras que los kazajos llegarán un tanto más frescos ya que su último encuentro fue el 22 de septiembre en el certamen liguero de su país.
Esta será la primera ocasión en la que estos equipos se ven las caras en una competición internacional, de hecho el Kairat tiene muy poca experiencia en UCL, ya que ha estado en dos ocasiones, en la primera cayó eliminado en la 1era. ronda de clasificación en 2005/06 y en la segunda ronda en 2021/22.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Kairat vs Real Madrid?
- Ciudad: Almaty
- Estadio: Central de Almaty
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 10:45hs (México) y 18:45hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Kairat vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, UniMás
TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW
México
TNT Sports
Max México, TNT Sports
España
Movistar+
Movistar+
Últimos 5 partidos del Kairat
Rival
Resultado
Competición
Zhenis
3-1 V
Liga Premier de Kazajistán
Sporting
4-1 D
Champions League
Aktobe
1-0 V
Liga Premier de Kazajistán
Okzhetpes
0-1 V
Liga Premier de Kazajistán
Celtic
0-0 (3-2 p) V
Champions League Clasificatoria
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Atlético de Madrid
5-2 D
LaLiga
Levante
1-4 V
LaLiga
Espanyol
2-0 V
LaLiga
Marsella
2-1 V
Champions League
Real Sociedad
1-2 V
LaLiga
Últimas noticias del Kairat
Como mencionamos anteriormente, el Kairat llega descansado a este partido ya que lleva sin jugar desde el 22 de septiembre, mientras que el Madrid viene de perder el derbi.
Aún así, el técnico del equipo kazajo, Rafael Urazbakhtin, señaló lo peligroso que se convierte el Madrid después de una derrota: "La derrota en fútbol es inevitable. Yo creo que contra el Kairat, al contrario, saldrán más motivados e intentarán rehabilitarse. Contra el Atlético cambiaron el esquema. Quizás por eso tuvieron problemas durante el partido. No voy a juzgar. Pero nosotros nos centramos más en los partidos que ganaron esta temporada, además del que jugaron contra el PSG en el Mundial de Clubes", señaló.
Últimas noticias del Real Madrid
La lista de lesionados del conjunto merengue ha seguido creciendo y es que después del encuentro frente al Atlético de Madrid, Éder Militão y Dani Carvajal fueron ser sometidos a exámenes médicos exhaustivos para analizar qué tipo de lesión tienen. Ninguno de los dos ha entrado en la lista de convocados para este partido.
Para afrontar los próximos encuentros, Xabi Alonso deberá exigir su creatividad al máximo para poder rearmar la defensa. Fede Valverde y Raúl Asencio son dos que podrían servir de comodines.
Posibles alineaciones de Kairat vs Real Madrid
Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.
Pronóstico SI
Kairat 0-3 Real Madrid
