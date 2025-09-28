Kairat vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Llega la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League y con ella el primer viaje kilométrico para el Real Madrid, quien enfrentará al Kairat de la Premier League de Kazajistán en el país asiático en búsqueda de tres puntos como visitante para seguir sumando en el mejor torneo de clubes de Europa.

Los merengues llegarán a dicho encuentro después de verse las caras frente al Atlético de Madrid en el derbi, mientras que los kazajos llegarán un tanto más frescos ya que su último encuentro fue el 22 de septiembre en el certamen liguero de su país.

Esta será la primera ocasión en la que estos equipos se ven las caras en una competición internacional, de hecho el Kairat tiene muy poca experiencia en UCL, ya que ha estado en dos ocasiones, en la primera cayó eliminado en la 1era. ronda de clasificación en 2005/06 y en la segunda ronda en 2021/22.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Kairat vs Real Madrid?

Ciudad: Almaty

Estadio: Central de Almaty

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 10:45hs (México) y 18:45hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Kairat vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, UniMás TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW México TNT Sports Max México, TNT Sports España Movistar+ Movistar+

Últimos 5 partidos del Kairat

Rival Resultado Competición Zhenis 3-1 V Liga Premier de Kazajistán Sporting 4-1 D Champions League Aktobe 1-0 V Liga Premier de Kazajistán Okzhetpes 0-1 V Liga Premier de Kazajistán Celtic 0-0 (3-2 p) V Champions League Clasificatoria

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga Levante 1-4 V LaLiga Espanyol 2-0 V LaLiga Marsella 2-1 V Champions League Real Sociedad 1-2 V LaLiga

Últimas noticias del Kairat

Como mencionamos anteriormente, el Kairat llega descansado a este partido ya que lleva sin jugar desde el 22 de septiembre, mientras que el Madrid viene de perder el derbi.

Aún así, el técnico del equipo kazajo, Rafael Urazbakhtin, señaló lo peligroso que se convierte el Madrid después de una derrota: "La derrota en fútbol es inevitable. Yo creo que contra el Kairat, al contrario, saldrán más motivados e intentarán rehabilitarse. Contra el Atlético cambiaron el esquema. Quizás por eso tuvieron problemas durante el partido. No voy a juzgar. Pero nosotros nos centramos más en los partidos que ganaron esta temporada, además del que jugaron contra el PSG en el Mundial de Clubes", señaló.

Últimas noticias del Real Madrid

La lista de lesionados del conjunto merengue ha seguido creciendo y es que después del encuentro frente al Atlético de Madrid, Éder Militão y Dani Carvajal fueron ser sometidos a exámenes médicos exhaustivos para analizar qué tipo de lesión tienen. Ninguno de los dos ha entrado en la lista de convocados para este partido.

Para afrontar los próximos encuentros, Xabi Alonso deberá exigir su creatividad al máximo para poder rearmar la defensa. Fede Valverde y Raúl Asencio son dos que podrían servir de comodines.

Posibles alineaciones de Kairat vs Real Madrid

Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

Pronóstico SI

Kairat 0-3 Real Madrid