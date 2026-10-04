Teléfono para Kenan Yildiz. En la agenda del Real Madrid, el futbolista de la Juventus estaría en las primeras páginas para ser tenido en cuenta como opción para reforzar el ataque durante el mercado de verano de 2027. El futbolista está valorado en alrededor de 100 millones de euros y, además del Merengue, el Arsenal y el Bayern Múnich también lo quieren.

Según informó Corriere dello Sport, el club blanco podría retomar las gestiones por Yildiz en junio. El interés viene desde 2025, cuando el Madrid pidió información por el delantero durante la era Xabi Alonso. La operación no avanzó en ese momento y el futbolista siguió en Turín.

La Juve le renovó al turco hasta junio de 2030 y fijó una valoración cercana a los 100 millones de euros, que podría aumentar si recibe propuestas en el próximo mercado.

El delantero jugó 45 partidos y marcó 11 goles y 10 asistencias entre la Serie A, la Champions League y la Copa de Italia la temporada pasada. Además, usa el dorsal 10 y en septiembre de 2025 se convirtió en el capitán más jóven en la historia de La Vecchia Signora.

Kenan Yildiz, Juventus | Alberto Gandolfo - Juventus/GettyImages

Su situación contractual le da lugar a los italianos para negociar a su favor, aunque la clasificación para la próxima Champions podría influir en la postura de la entidad. Si el equipo queda afuera de los cuatro primeros puestos de la Serie A, la dirigencia podría reconsiderar algunas decisiones económicas.

En la actualidad, Yildiz no está jugando debido a una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y su regreso está previsto para diciembre.

El Madrid no está solo. Los Gunners están muy pendientes de su situación y el Bayern, club en el que el turco pasó una década en las categorías inferiores, está al acecho. Aunque, a pesar de ello, el Merengue tendría las de ganar. "El Real Madrid puede retomar el expediente de Yildiz el próximo junio. El jugador turco, junto a Haaland, es uno de los principales elegidos dentro del próximo plan de los 'Galácticos'", publicó Corriere dello Sport.