Klopp revela el fichaje imposible que intentó el Liverpool con Mbappé

Jürgen Klopp sorprendió al revelar una de las negociaciones más curiosas de su etapa como entrenador del Liverpool: el alemán contó que el club inglés hizo todo lo posible para fichar a Kylian Mbappé en 2017, cuando el francés todavía jugaba en el AS Mónaco y era considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Durante su participación como comentarista para la televisión alemana Magenta TV, en medio de la Copa del Mundo 2026, Klopp aprovechó para recordar aquella operación que, pese a todos los esfuerzos realizados, terminó sin éxito: “fue la inversión más cara en un jugador que nunca fichamos”, bromeó.

Jurgen Klopp has detailed how he tried to sign Kylian Mbappe for Liverpool in 2017 before the forward moved to Paris Saint-Germain.



“The most expensive non-transfer (Liverpool) invested in,” Klopp told German broadcaster Magenta TV.



“We flew from Blackpool to Nice. In Nice, the… pic.twitter.com/PI9JLDSN4t — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 10, 2026

Un operativo secreto para convencerlo

Según Klopp, el Liverpool preparó un despliegue poco habitual para intentar seducir a Mbappé y a su familia; el entrenador relató que viajaron desde Blackpool hasta Niza en un avión privado especialmente organizado para la reunión.

“El avión tenía cinco habitaciones o algo así. Realmente nos lucimos”, explicó el alemán entre risas, al recordar el nivel de planificación que tuvo aquella negociación.

La reunión se mantuvo bajo absoluto secreto para evitar que otros clubes conocieran los movimientos. Incluso, el vuelo no tenía un destino concreto: el avión permaneció en el aire mientras Klopp conversaba con la familia Mbappé, compartían una comida y analizaban la posibilidad de que el delantero llegara a Anfield.

Mbappé eligió otro camino

A pesar de la ambiciosa propuesta del Liverpool, finalmente Mbappé decidió continuar su carrera en Francia y fichó por el Paris Saint-Germain en el verano de 2017, primero a préstamo y luego mediante una compra millonaria.

FBL-EUR-C1-ANDERLECHT-PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Aún así, la historia tuvo un nuevo capítulo durante la vigente cita mundialista, cuando Klopp y Mbappé protagonizaron un emotivo saludo en el campo tras la victoria francesa ante Marruecos. Ambos dejaron en claro que, aunque aquel fichaje nunca ocurrió, la relación entre el entrenador y la estrella gala quedó marcada por aquella particular negociación.

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