El Atlético de Madrid finalmente regó la sequía a base de litros de sudor, tuvieron que pasar nueve años para que regresaran a una ronda de semifinales de la UEFA Champions League y lo hicieron frente a un rival como el FC Barcelona que ha mostrado un gran nivel bajo las órdenes de Hansi Flick en las últimas dos campañas.

Los colchoneros cayeron 1-2 en casa en el juego de vuelta, pero con eso consiguieron la victoria global por 3-2 para de esa manera esperar a su rival que saldrá de la llave entre Sporting Lisboa y Arsenal.

Koke no ocultó su felicidad tras el pase a semifinales

Koke estaba feliz por el pase a semifinales | Diego Souto/GettyImages

Tras el silbatazo final y la felicidad desbordada, el mediocampista se dio tiempo de dar declaraciones a Movistar+.

"Contentísimos. El nivel que tiene el Barcelona... hicimos un partidazo allí y el equipo hoy ha sabido sobreponerse. Somos justos vencedores y estamos en semifinales. Hemos hecho un esfuerzo enorme y era importantísimo para poder pasar". apuntó.

El referente y capitán español destacó que el grupo no se cayó después de los primeros 25 minutos del juego y pudieron anotar.

"La eliminatoria estaba empatada y había que seguir. Estábamos jugando en casa. El equipo se ha sabido levantar de ese golpe duro en los primeros 25 minutos. Hemos marcado y pudimos hacer alguno más", señaló.



Sobre el gol que fue anulado al cuadro blaugrana dijo lo siguiente: "Teníamos el partido controlado desde dentro, o eso parecía. En una acción aislada llegó el tercero de ellos, que por suerte estaba en fuera de juego".

Musso ha hecho un partido, como Marcos Llorente. Griezmann, Ruggeri... Hemos hecho un esfuerzo enorme para derrotar a un gran equipo y somos justos semifinalistas. Hoy nos ha costado mucho al principio, pero luego creo que lo hemos tenido controlado Koke.

Van por la Copa de una vez por todas: "La exigencia es normal. Ahora queremos ganar la Copa. Llevamos mucho tiempo sin ganarla y vamos a ir a por ella", sentenció.