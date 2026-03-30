Koundé y Balde están cerca del regreso con el FC Barcelona

Tras retomar los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper luego de cuatro días de descanso, la reincorporación de Jules Koundé y Alejandro Balde a la práctica del FC Barcelona esclareció el panorama para el cuerpo técnico de Hansi Flick.

🚨🥇| Alejandro Balde y Jules Koundé estarán disponibles para el partido de LALIGA frente al Atlético de Madrid, mientras que la presencia de Frenkie de Jong sigue siendo una incógnita. [@jbatalla7] pic.twitter.com/1rVcQUJFUk — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) March 30, 2026

La vuelta al trabajo con novedades positivas

El defensor francés, que había sufrido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda a principios de mes, evoluciona mejor de lo previsto luego de varias semanas de trabajo diferenciado y completó parte del entrenamiento junto al grupo.

Por su parte, la situación de Balde es similar. El lateral izquierdo también arrastra molestias musculares, aunque su progreso fue más sostenido en los últimos días. Después de iniciar su inclusión a las prácticas con ejercicios específicos la semana pasada, este lunes se integró parcialmente a la dinámica grupal.

En el club confían en que ambos futbolistas puedan integrar la convocatoria para enfrentar al Atlético de Madrid el próximo sábado y sumar algunos minutos según como se dé el desarrollo del partido, aunque no se perfilan como titulares.

FC Barcelona v FC Copenhagen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Más allá de estas dos posibles vueltas, el equipo todavía debe terminar de rearmarse con el regreso de los jugadores convocados a la selección española, luego del último amistoso por fecha FIFA, previo a la Copa del Mundo. Por eso, la recuperación de variantes le permite al cuerpo técnico manejar mejor las cargas y ampliar las opciones de recambio para el encuentro.

Y en ese contexto, este martes habrá una nueva práctica determinante para seguir de cerca su evolución y evitar cualquier riesgo de recaída. La idea es llevarlos de manera progresiva y ajustar detalles tácticos dentro del conjunto azulgrana, priorizando su condición física en un calendario que no da margen para nuevas bajas en un tramo decisivo de la temporada, y en la disputa de los principales títulos europeos.

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