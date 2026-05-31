Si el Balón de Oro se entregase hoy, ya tendría un candidato muy bien posicionado. Aunque la votación llegará dentro de algunos meses, la UEFA ya dio una señal importante al anunciar a Khvicha Kvaratskhelia como el mejor futbolista de la Champions League 2025/26, que terminó con el PSG levantando su segundo campeonato europea consecutivo.

El georgiano recibió el reconocimiento luego de una temporada de primer nivel con el conjunto dirigido por Luis Enrique. Su producción ofensiva explica buena parte de la decisión tomada por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. En 16 encuentros disputados acumuló 10 goles y seis asistencias.

La influencia de Kvaratskhelia se hizo notar desde la fase liga hasta la final en Budapest contra el Arsenal. En el encuentro por el título provocó la infracción de Cristhian Mosquera dentro del área, que terminó en el penal convertido por Ousmane Dembélé para establecer el empate del PSG.

De acuerdo con la UEFA, una de sus actuaciones más destacadas llegó en las semifinales frente al Bayern Múnich. En el duelo de ida colaboró con un doblete en el triunfo parisino por 5-4. Los números del georgiano también reflejan la magnitud de su campaña, ya que disputó 1.141 minutos en la competición.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

El premio recibido le permite suceder a su compañero Dembélé, ganador de la edición anterior y, además, Kvaratskhelia también integró el once ideal de la Champions. Compartió formación con David Raya, Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes, Michael Olise, Declan Rice, Vitinha, Dembélé y Harry Kane.

La jornada de premios también dejó un reconocimiento para el Real Madrid. Arda Güler fue distinguido como la revelación de la Champions gracias a una campaña en la que disputó 14 encuentros, aportó dos goles y cuatro asistencias.