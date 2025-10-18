Kylian Mbappé da una pista sobre su regreso antes del duelo con el Getafe

Los aficionados del Real Madrid están a la expectativa por el regreso de Kylian Mbappé, quien ha dado a entender que estará disponible para el partido del domingo ante el Getafe, tras superar una lesión en el tobillo.

El atacante francés abandonó la concentración con su selección por sus dolencias. Las pruebas realizadas por el equipo médico del Madrid confirmaron que Mbappé no sufrió una lesión grave, pero están atentos por si la situación se complica.

🚨🔙 Xabi Alonso: “Yes, Kylian Mbappé is back and can also start against Getafe”. pic.twitter.com/XDU0z5vTcQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2025

Mbappé fue retirado de los entrenamientos de la semana, pero eso no opaca las expectativas que hay para su regreso este domingo. El delantero, goleador del equipo, es clave en el esquema del entrenador Xabi Alonso.

El Madrid informó el viernes que el delantero había regresado al trabajo grupal. El atacante de 26 años de edad entrenó pero lo hizo con mucha prudencia.

Tras el entrenamiento en Valdebebas, Mbappé escribió en Instagram: “Vamos a por el domingo. ¡Hala Madrid!”

Vuelven varias estrellas, pero hay bajas importantes

La sesión de este viernes también contó con el regreso de varios internacionales, entre ellos Vinicius Junior, Éder Militao, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Arda Güler y Brahim Díaz.

Todos ellos estarán disponibles para enfrentarse al Getafe, aunque hubo una nueva ausencia: el centrocampista Dani Ceballos no se ha entrenado durante la semana debido a un problema en los isquiotibiales.

Ceballos se une así a la lista de lesionados junto al central Antonio Rüdiger y los laterales derechos Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Además, hay creciente preocupación por el estado físico del defensor Dean Huijsen.

La lesión en la pantorrilla que obligó a Huijsen a abandonar la concentración con España no es grave, pero el problema radica en los plazos: el Clásico contra el Barcelona está programado para el 26 de octubre, por lo que el jugador está contra reloj para recuperarse a tiempo para uno de los partidos más importantes de la temporada.