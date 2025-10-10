Kylian Mbappe le envía un mensaje a Lamine Yamal

Kylian Mbappe no da muchas entrevistas, pero a la altura de los grandes, cada vez que habla deja un titular.

En este caso, para una entrevista concedida a Movistar+ con el ex futbolista argentino y leyenda del Real Madrid, Jorge Valdano, habló de diversos temas, entre ellos, el presente y futuro de Lamine Yamal. El goleador del Real Madrid sorprendió con un mensaje inesperado hacia una de las jóvenes figuras del Barcelona.

La referencia hacia el delantero de 18 años es muy respetuosa. No solo prefirió elogiar su calidad futbolística, sino que se detuvo en lo que se está machacando sobre lo que hace el delantero blaugrana fuera del campo, con juicios de valor que él considera inapropiados hacia el azulgrana por su vida privada. En su respuesta, Kylian pide que se hable de Lamine sólo por sus cualidades futbolísticas.

Para hablar del actual jugador del Barcelona, dijo: "Se ve que tiene mucha pasión por el fútbol y eso es la única cosa que no puede perder. El resto es su vida personal. Hay que dejarle en paz. En el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Con esa edad todo el mundo comete errores. Haces cosas bien, cosas mal..."

Y agregó: "Al final, va a tener su experiencia de vida. Sabrá lo que es bueno para él y sólo hay que mirar lo que hace en el campo. Lo que hace fuera no es importante, si no es grave. Tiene un gran talento y hará el camino que él quiera. Le deseo mucha suerte".

Tal vez, Mbappe se ve reflejado en ese chico que tiene todos los flashes alrededor, ya que él también debutó a los 16 años en Mónaco y ya se lo catalogaba como el máximo exponente futbolístico de su país, en un contexto lleno de presión.

“Yo sé lo que es tener todas las cámaras encima cuando apenas estás aprendiendo quién eres”, expresó para cerrar el tema.

La reflexión de Mbappé sobre su relación con Vinícius Jr en el Real Madrid

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

“El día que pase algo grave, se lo diré. Nuestra relación es muy buena”, reconoció en una entrevista.

“Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel venden muchas cosas.Tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, nos conocimos muchísimo mejor.Es un grandísimo jugador y como persona, una muy buena persona”, cerró.