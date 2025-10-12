Kylian Mbappé revela lo que significó jugar junto a Lionel Messi: "Fue una oportunidad de oro"

Kylian Mbappé no se guardó nada en la entrevista que le realizaron en Universo Valdano y entre todos los temas que tocó –la actualidad de los merengues, Lamine Yamal, la goleada ante el Atlético de Madrid, su relación con Vinicius y su propia condición física- , estuvo su vivencia al lado de Lionel Messi, que fue su compañero en el PSG.

“Tuve la suerte de poder jugar con Leo Messi. Es totalmente normal, respeta a todos”, dijo el astro francés del Real Madrid, que nunca esperó poder compartir vestuario con la leyenda de Argentina. “Nunca pensé que jugaría con él. Pensaba que se quedaría toda la vida en el Barcelona y mi sueño era el Madrid, no pensaba ir al Barcelona en mi vida”.

Ambos astros vistieron la misma camiseta entre agosto de 2021 y junio de 2023, un tiempo en el que disputaron 67 partidos juntos, fueron dos veces campeones de la Ligue 1 y ganaron también la Copa de Francia. De acuerdo con las estadísticas oficiales, Messi anotó 14 goles tras pases de Mbappé y le hizo 20 asistencias al francés.

“Me ayudó muchísimo a entender el juego. Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi”, agregó el goleador francés sobre su rival en la final del Mundial de 2023. “Solo puedo darle las gracias. Fue una oportunidad de oro”.

Mbappé aclara quién es su modelo: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Jugar en el Real Madrid siempre fue el sueño de Kylian Mbappe | Mateo Villalba/GettyImages

Los elogios de Kylian Mbappé hacia el astro argentino no se limitan a su legendario talento dentro de la cancha, sino que también ensalzó su lado humano.

“Cuando hablas de jugadores que han marcado la historia, piensas en Messi. Es una persona muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso mucha gente te da una etiqueta y si los escuchas entra en tu cabeza, pero no, él era totalmente normal y tenía respeto por todo el mundo”, detalló.

“Como jugador era único. Cuando tienes a alguien así en tu equipo tienes que quedarte cerca de él y observar todo lo que hace: cómo finaliza, cómo para, cómo toca. Y pienso que el haber estado tan cerca de él, me ha ayudado muchísimo a entender mejor el juego”.

A pesar de sus palabras para Messi, la gran referencia de Mbappé sigue siendo el portugués Cristiano Ronaldo.

“Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos. Me ayudó. En el Real Madrid es el número uno, el jugador referente. La gente, también ahora, sueña con él. Pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo, igual. Que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid”, señaló Mbappé.