Kylian Mbappé se lesiona: ¿Cuántos partidos se perderá con el Real Madrid?

El Real Madrid afronta un contratiempo importante en un momento clave de la temporada. Es que Kylian Mbappé será baja este domingo frente al Betis tras confirmarse que sufre un esguince en la rodilla izquierda.

El propio conjunto merengue informó en un comunicado de prensa que el diagnóstico se produjo después de que el delantero galo se sometiera a una resonancia magnética este miércoles, que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Xabi Alonso y en todo el entorno del club.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

La ausencia de Kiki resulta especialmente llamativa debido a que apenas un día antes había participado con normalidad en el entrenamiento abierto al público, sin mostrar signos evidentes de molestias. Eso sí y a pesar de dicha lesión, en el Madrid no descartan por completo la presencia del goleador en la Supercopa de España, torneo en el que los blancos disputarán su duelo de semifinales contra el Atlético el 8 de enero, previo a, en caso de salir airosos, disputar el cotejo cumbre el domingo 11.

De ese modo, la evolución física de Mbappé será determinante no sólo para la Supercopa, también para el exigente calendario que se avecina. Hay que recordar que el Real deberá enfrentar al Levante el 17 de enero por LaLiga y al Mónaco el 20 en la Champions League, donde los de Xabi no pueden pinchar si desean meterse dentro del top 8 y clasificar directo a los octavos de final, en vías de evitar un Repechaje que puede pasarles factura al final del curso, como ya ocurrió en la 2024/2025.

Por otro lado, el diario AS agregó que el capitán de la selección francesa arrastra problemas en la rodilla desde hace semanas, agravados por la acumulación de minutos en una temporada especialmente exigente. Hasta ahora, el canterano del Mónaco había disputado 2.108 minutos, participando en 24 de los 25 partidos oficiales del equipo merengue y sólo ausentándose del choque de Champions contra el Manchester City, el pasado 10 de diciembre.

En el plano individual el rendimiento de Mbappé no deja lugar a dudas, al punto de, con 18 goles en 18 desafíos ligueros, encaminarse a su segundo Pichichi en dos campañas en España, y totalizando 29 dianas en lo que va de 2025/2026, considerando también la Copa del Rey y la UCL.

Mientras se espera la evolución favorable del ex atacante del PSG, el Real Madrid deberá afrontar los próximos compromisos con la presión de recortar las cuatro unidades que le separan del FC Barcelona, actual líder de LaLiga tras 18 jornadas.