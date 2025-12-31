Los mejores momentos del Real Madrid en 2025

El 2025 no resultó acorde a lo planeado en un Real Madrid que cuando fichó a Kylian Mbappé, en el verano del 2024, creyó que capturaría títulos importantes en su primera oportunidad.

En efecto, la entidad merengue no sólo no consiguió ningún entorchado colectivo entre enero pasado y diciembre; también vio cómo su gran rival y en teóricos problemas extradeportivos, el FC Barcelona, obtenía un Triplete local (ganándole las dos finales coperas) sin precedentes en el fútbol español, mientras que el PSG de Luis Enrique, institución y entrenador "no amigos de la casa", se llevaba los máximos honores en la UEFA Champions League.

Para mal de males, la misma oncena parisina privaba a la blanca de la posibilidad de adueñarse del publicitado Mundial de Clubes FIFA, el primero en un formato extendido de 32 escuadras, goleándolo en las semifinales.

Claro que, una entidad con tantos recursos como la merengue siempre resurge de alguna manera, así que el año calendario que está por concluir también dejó imágenes positivas en las adyacencias al Bernabéu.

8. Épico pase a la final de Copa del Rey

Un gol de Rüdiger terminó dando el pase al Real Madrid a la final de la anterior Copa del Rey | Mateo Villalba/GettyImages

En el Teatro de la Castellana vibraron a comienzos de abril con uno de los encuentros más emotivos de la 2024/2024 en clave local, aunque en Copa del Rey.



Es que el poderoso combinado de la capital española remontó un 1-3 en los últimos ocho minutos versus Real Sociedad para asegurar la prórroga (luego de un tanto de Oyarzabal) en la vuelta de semis, donde un cabezazo de Antonio Rüdiger significó el 4-4 definitivo en el choque, pero el 5-4 en el global de la llave y posterior acceso al cotejo cumbre.

7. Emotivas despedidas de Modric y Ancelotti

El Real Madrid despidió el pasado 24 de mayo a Carlo Ancelotti y a Luka Modric | Antonio Villalba/GettyImages

El Madrid cerró el 24 de mayo quizás el ciclo de mayor éxito de su (de por sí ganadora) historia, al ver partir de la institución a Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado del siglo XXI en Chamartín, y Luka Modric, el mítico volante que contribuyó a la obtención de 28 títulos, incluyendo seis de Champions League.



Al margen de superar 2-0 a la propia Real Sociedad en la última fecha de LaLiga 2024/2025, los merengues bridaron emotivos homenajes a las dos glorias del club.

6. Primera victoria oficial de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo

Xabi Alonso consiguió su primer triunfo oficial al mando del Madrid en el Mundial de Clubes | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

El ascendente estatus de Xabi Alonso cuando arribó a la Casa Blanca a finales de mayo, tras gestar hazañas en el Bayer Leverkusen, generaron ilusión en el madridismo, las cuales quedaron reflejadas con la primera victoria oficial del vasco en rol de entrenador de los blancos.



Pues dicho lauro se dio el 22 de junio en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, a costa del Pachuca mexicano. Los 15 veces monarcas de Europa se impusieron en Charlotte a los Tuzos 3-1, gracias a las dianas de Jude Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde.

5. Triunfo ante el Dortmund y avance a semifinales del Mundial de Clubes

El Madrid vivió una tarde alegre en los cuartos de final del Mundial de Clubes | Luke Hales/GettyImages

Previo a sufrir el descalabro citado a manos del PSG, el Real Madrid parecía embalado a cosas grandes en el Mundialito, en especial luego de vencer 3-2 al Borussia Dortmund en cuartos de final.



El Metlife Stadium de New Jersey (New York a efectos comerciales) atestiguó una brillante presentación del conjunto español, que empujado por los tantos de Gonzalo García, Fran García y Kylian Mbappé controló un desafío que lo llevó a soñar con coronarse en la cita universal.

4. Repechaje de Champions League ante el Manchester City y pase a octavos de final

Mbappé marcó un hat-trick en la vuelta del repechaje de octavos de Champions ante el City | JAVIER SORIANO/GettyImages

Con el temor de un colapso de dimensiones desconocidas, lo que hubiese sucedido de no clasificar a octavos de final, el conjunto merengue afrontó el repechaje camino a dicha etapa de la UCL 2024/2025 ante su gran rival europeo en lo que va de siglo, el Manchester City de Pep Guardiola, otra "persona non grata" en el Bernabéu.



Sin embargo y pese a estar en desventaja durante dos ocasiones en el partido de ida en el noroeste de Inglaterra, los todavía entrenados por Ancelotti se aferraron a un enorme Mbappé, autor de cuatro anotaciones en los 180 minutos de eliminatoria, y destacando el hat-trick en la vuelta en casa, a fin de alejar a los fantasmas.

3. Mbappé iguala récord de goles de Cristiano en un año natural con el club

Mbappé anotó en 2025 con el Madrid la misma cantidad de goles que CR7 en 2013 | Antonio Villalba/GettyImages

Con el permiso de, nuevamente, Thibaut Courtois, Kiki copó las portadas positivas del Real en 2025; y para prueba un botón: el capitán de Francia totalizó 59 goles en el ejercicio natural con la camiseta blanca, empatando la plusmarca de Cristiano Ronaldo, en 2013.



Asimismo, el campeón del mundo con Les Bleus en 2018 sumó su primer Pichichi en España, en su primera oportunidad, y la Bota de Oro.

2. Victoria en el último Clásico y ventaja de cinco puntos en la cima de LaLiga

Los blancos parecían escaparse en la punta de LaLiga a finales de octubre | NurPhoto/GettyImages

Al margen del rendimiento, el pico de resultados del Madrid a lo largo del año, y sobre todo en la era Xabi, llegó a finales de octubre cuando superó sin atenuantes 2-1 al Barcelona en el Clásico, sacando cinco puntos de ventaja a su eterno rival en la cima de LaLiga 2025/2026.



No en vano, los futbolistas de Alonso celebraron en el verde del Bernabéu tras el triunfo, como si de un título se tratara, al verse bastante superiores en ese instante a los blaugranas.

1. Eliminatoria de Champions frente al Atlético y clasificación a cuartos de final

Los merengues festejaron su pase a cuartos de la pasada Champions en la casa de los propios colchoneros | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Emoción a granel, adrenalina, polémica y drama. Así fue la eliminatoria de octavos de Champions entre el Real y el Atlético de Madrid, misma que se definió en penales en el Metropolitano y que dejó varias imagenes para la posteridad, desde toda perspectiva.



De hecho, el "doble toque" en la ejecución de Julián Álvarez antecedió al fallo de Llorente y a la conversión de Rüdiger para la épica vuelta olímpica de festejo de los merengues, en campo "enemigo". Pese a caer en cuartos frente al Arsenal, el éxtasis de eliminar al Atleti de esa forma probablemente haya sido la mejor memoria del 2025 en Chamartín.