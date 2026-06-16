Kylian Mbappé tras su doblete ante Senegal: “No estoy jugando por venganza"

La selección de Francia consiguió su primer triunfo en su debut desde Nueva Jersey en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Senegal por 3-1 con un doblete de golazos del capitán y goleador Kylian Mbappé.

Le Capi’ est content ! 😄✊



🇫🇷 3-1🇸🇳 pic.twitter.com/IgL4sqGWj0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

Con sus anotaciones el jugador del Real Madrid llegó a 14 anotaciones en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador francés en solitario y está a solo dos goles de igualar la marca del histórico alemán Miroslav Klose.

Cabe recordar que en su primer mundial en Rusia 2018 en donde fue campeón marcó cuatro goles, en Qatar 2022 fue Bota de Oro con ocho dianas y en su primer partido del Mundial 2026 ya tiene dos tantos en su cuenta.

Además, por si fuera poco, también se convirtió en el máximo goleador de la selección con 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud.

France start off strong! 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Las declaraciones de Kylian Mbappé tras el triunfo ante Senegal

🚨 Kylian Mbappé: “I’m not playing for revenge. If I wanted to silence all the critics, I have to play until I’m 80 years old”. 👴🏽



“I’m only focused on doing my best for my country. That’s it. Full focus on that”. pic.twitter.com/I1N98TWAwV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

La figura del combinano galo respondió a las criticas que surgieron durante la previa por su polémico final de temporada en el Real Madrid y los cuestionamientos sobre si podrá continuar a la altura del nivel de su país.

No estoy jugando por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años Kylian Mbappé.

“Solo estoy concentrado en dar lo mejor de mí por mi país. Eso es todo. Enfoque total en eso”, fueron las palabras del elemento merengue.