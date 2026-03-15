Kylian Mbappé vuelve a los entrenamientos y todo apunta a que viajará a Manchester

Buenas noticias para el Real Madrid a pocas horas de uno de los partidos más importantes de su temporada. Kylian Mbappé ha vuelto a entrenar con el grupo y viajará a Manchester para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City.

La presencia del delantero francés supone un importante refuerzo para el equipo blanco de cara al duelo que se disputará este miércoles en el Etihad Stadium. Mbappé se había perdido el partido de ida en el Santiago Bernabéu por unos problemas en la rodilla que le obligaron a permanecer varias semanas en el dique seco. Su ausencia no impidió al Madrid firmar una actuación contundente: los de Arbeloa se impusieron con claridad por 3-0 y dejaron la eliminatoria muy encarrilada.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé is training with the group and will travel to Manchester!



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Aun así, recuperar a una de las grandes estrellas del fútbol mundial siempre supone un impulso. Mbappé es un futbolista capaz de cambiar el ritmo de cualquier partido con una sola acción y su velocidad al espacio es una amenaza constante para cualquier defensa. Aunque todo apunta a que no llegará al encuentro en su mejor forma física, su sola presencia amplía notablemente las opciones ofensivas del conjunto blanco.

En el cuerpo técnico madridista reina la prudencia. El objetivo es evitar riesgos innecesarios con un jugador que ha estado varias semanas parado, pero el hecho de que haya completado el entrenamiento con normalidad invita al optimismo.

Enfrente estará un City herido que necesita una remontada casi perfecta para seguir vivo en la competición. El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará una noche épica ante su público.

Para el Madrid, en cambio, la ecuación es distinta. Con tres goles de ventaja y la posible vuelta de Mbappé, el conjunto blanco viajará a Manchester con la sensación de tener la eliminatoria bajo control… y con una de sus armas más temibles de vuelta en la convocatoria.