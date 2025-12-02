La actualización de Mikel Arteta sobre la vuelta de Kai Havertz que no invita al optimismo

Desde su llegada al Arsenal, hace tres veranos y previo pago de 75 millones de euros al Chelsea, Kai Havertz se convirtió en pieza clave para Mikel Arteta, al margen de sufrir algunos percances físicos.

Es que gracias a su calidad técnica y polivalencia, el alemán venía siendo capaz de asumir múltiples roles, ya que podía jugar en cualquiera de los tres puestos de ataque, igual que de mediapunta o incluso como interior en una línea de tres en el centro del campo. Semejante versatilidad le permitió acumular mucho tiempo de acción en sus primeras dos campañas con los del Emirates Stadium (88 partidos oficiales), en las que cosechó 29 goles y 13 asistencias.

Sin embargo, el inicio de la 2025/2026 ha sido especialmente duro para Havertz, quien tras participar en la primera jornada de la Premier League, sufrió una lesión de rodilla que le ha mantenido apartado de los terrenos durante 106 días. A ello se suma un precedente reciente, pues en febrero pasado fue víctima de un problema en los isquiotibiales, el cual le obligó a pasar por quirófano y perderse varios meses.

🚨🇩🇪 Arteta: “Kai Havertz is still weeks away”.



“We are all desperate to have him. I mean it is a player that, personally, I love so much for what he brings to the team - his character, his personality. I see him suffer, being outside”. pic.twitter.com/cq3Kp3oFKM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2025

De hecho, el calvario a raíz de la salud del canterano del Bayer Leverkusen parece no cesar, al punto que Arteta reconoció en rueda de prensa, según informes de Fabrizio Romano, que todavía falta tiempo para el retorno a la acción de su talentoso futbolista. "Aún faltan semanas para que Kai vuelva. Todos estamos deseando tenerlo; es un jugador al que, personalmente, quiero muchísimo por lo que aporta al equipo: carácter; personalidad. Lo veo sufrir estando fuera", acotó el entrenador español.

Por el momento, el calendario para la reaparición de Havertz sigue siendo prudente, ya que dependerá de cómo evolucione su rodilla en las próximas semanas. Eso sí, de no sufrir nuevos contratiempos, es factible que el zurdo se reincorpore a los entrenamientos del Arsenal a finales de diciembre o principios de enero, aunque dicho club no precipitará la vuelta al césped de un elemento vital para el tramo decisivo del ejercicio.

