Endrick ya es oficialmente jugador del Olympique de Lyon. El club francés presentó, a través de un video y como su gran fichaje invernal, al joven delantero brasileño, quien arribó en calidad de préstamo procedente del Real Madrid.

En las imágenes el canterano del Palmeiras aparece presentando las pruebas médicas, igual que conociendo las instalaciones del club, a sus nuevos compañeros, y pronunciando sus primeras palabras en francés, además de dar declaraciones en inglés. “Tengo muchas ganas de entrenar y de jugar; estoy muy feliz”, comentó el futbolista de 19 años, visiblemente ilusionado por un desafío que le permitirá conservar esperanzas de ser convocado por La Canarinha para el Mundial.

Durante el recorrido en pleno video, Matthieu Louis-Jean, directivo del Lyon, conversó con Endrick sobre su adaptación a la ciudad y su vida personal. Al preguntarle cómo estaba llevando el traslado desde Madrid, el prometedor atacante respondió con naturalidad: “Mi esposa está feliz, así que yo también”.

Les premiers pas d’Endrick en 🔴🔵 pic.twitter.com/rKc0N6helC — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2026

Uno de los momentos más llamativos de la grabación llegó cuando el amazónico reveló un consejo que recibió de parte de Eduardo Camavinga, ahora ex compañero en el Real Madrid. El centrocampista galo le explicó cómo es la histórica rivalidad entre el Lyon y el Saint-Étienne, advirtiéndole con humor que evitara vestir cualquier prenda de color verde. “Hermano, debes saber que para tu equipo el eterno rival es el Saint-Étienne, así que nunca te pongas nada verde”, le dijo el volante.

Ambos jugadores forjaron una buena relación durante el año y medio que compartieron vestuario en el conjunto blanco. Camavinga, que atraviesa su quinta temporada con el Real, tras llegar desde el Rennes en 2021 por 31 millones de euros, fue una referencia importante para Endrick en su etapa inicial en España.

Por su parte, el "killer" sudamericano aterrizó en el Madrid durante el verano de 2024 por una cifra cercana a los 47 millones de euros, pero tuvo pocas oportunidades de accionar, especialmente con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Bernabéu.