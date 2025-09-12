La advertencia de Israel Reyes previo al clásico ante Chivas

América y Chivas se cruzan en una edición más del clásico nacional de la Liga MX. Si bien se dice que partidos de este perfil son diferentes y la posición en la tabla poco puede llegar a pesar, está claro que ahora mismo el equipo de la capital del país luce como el gran favorito a ganar.



A pesar de ello, en Coapa no se fían. Israel Reyes afirmó que la plantilla de las águilas saldrá a jugador el partido como si fuese una final. Adicional, el central del cuadro de la capital del país dejó un recado para el rebaño, afirmando que el ganar o perder un clásico, no puede ser la vara que mide la calidad de toda una temporada.

🗣️ "No puedes salvar temporadas por ganarle a tu archirival. Siendo un equipo grande no aspiras únicamente con ganar un partido"



Israel Reyes habla de cara al Clásico de México 🦅 pic.twitter.com/usri3uk8Dy — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2025

Creo que no puedes salvar un torneo o temporadas que no has hecho bien las cosas solo por ganarle a tu archirrival. Siendo un equipo grande no aspiras a ganar un partido o al equipo que mejor está o al rival que siempre has tenido. Si te quieres sostener de este tipo de cosas, creo que no estás esperando grandes cosas. Israel Reyes

Añadió que la posición en la tabla no puede definir el nivel de intensidad con el que se juega un clásico.