La alineación de la selección mexicana con la que entrenó Javier Aguirre antes de enfrentar a Portugal

Este sábado, la selección mexicana se medirá en contra de su similar de Portugal en la cancha del Estadio Azteca. Se entiende que este será el último gran examen para Javier Aguirre y su grupo previo a la Copa del Mundo, pues incluso el duelo ante Bélgica de la siguiente semana implica un reto menor.

Siendo el caso, se espera que Javier Aguirre lance al campo al mejor equipo que tenga en sus manos. No sería una sorpresa que los once elegidos sean la gran base del Tri para el debut mundialista del próximo 11 de junio.

🇲🇽 SELECCIÓN 🇲🇽



POSIBLE 11 VS 🇵🇹



A falta de un entrenamiento, este ha sido el equipo titular que ha probado Javier Aguirre durante la semana.



• Tala se mantiene como titular

• J. Sánchez como lateral derecho

• Debut de Fidalgo

• Quiñones de inicio



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Gibrán Araige reporta que el entrenador ya tiene definido a gran parte del once que jugará en contra de los lusos. Dicho equipo fue el que trabajó con el técnico en la última práctica del equipo.

Salvo sorpresa, Raúl Rangel será el portero titular del Tri. El meta de las Chivas va encaminado a ser el titular en el Mundial. El resto de la zona baja también está compuesta: Jesús Gallardo lateral por izquierda, César Montes y Johan Vásquez la dupla de zagueros, cerrando con Jorge Sánchez como lateral derecho. Todo indica que esta también podría ser la defensa de México en el debut.

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El centro del campo saltará a la cancha la dupla estelar de Cruz Azul. Erik Lira será el medio de contención, mientras que Carlos Rodríguez será el medio interior de ida y vuelta. La sorpresa y la pieza que completa el centro de la cancha será Álvaro Fidalgo, quien fungirá como medio creativo en su debut con México.

El ataque será formado por Roberto Alvarado en el extremo derecho, Raúl Jiménez en el centro del ataque y Julián Quiñones por el extremo izquierdo. En este caso, los dos primeros apuntan como titulares el próximo 11 de junio, mientras que el atacante del Al-Qadsiah gana terreno.