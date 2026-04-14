La baja inesperada en la lista del Real Madrid para viajar a Múnich

El Real Madrid confirmó la lista de convocados para el cruce de este miércoles ante el Bayern Múnich, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que se disputará en el Allianz Arena; la nómina, en líneas generales, no presentó grandes sorpresas, dentro de las lesiones ya conocidas, salvo la ausencia de Raúl Asencio.

Una ausencia que llama la atención

El defensor, que venía de ser titular y completar los 90 minutos en el empate por 1-1 frente al Girona en la última fecha de LaLiga, quedó marginado de la convocatoria de manera inesperada.

Desde el club no emitieron un parte médico oficial detallado, pero explicaron que el central padece un cuadro de gastroenteritis; en las últimas horas habría sufrido mareos y malestar general, motivo por el cual no viajó a Alemania junto al resto de plantel.

Más allá de la ausencia por el motivo de salud, en las últimas semanas el zaguero había perdido terreno dentro de la consideración del entrenador Álvaro Arbeloa, con escasa participación en los anteúltimos partidos, especialmente en la Champions League.

Real Madrid v Girona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Incluso, distintas versiones que circularon en las últimas semanas señalaron un supuesto desencuentro interno tras un reclamo del jugador por no haber sido titular en un duelo previo frente al Manchester City, en octavos de final. Según trascendió, aquella situación habría derivado en una disculpa pública ante sus compañeros, condición necesaria para volver a ser tenido en cuenta.

A pesar de su baja, desde el cuerpo técnico no consideran que la situación altere el esquema táctico previsto para enfrentar al Bayern Múnich. La zaga titular estaría compuesta por Éder Militão, ya recuperado, y Antonio Rüdiger, quien aporta experiencia en este tipo de escenarios.

Si bien, la baja de último momento suma incertidumbre, aunque no modifica la hoja de ruta de un equipo acostumbrado a competir en instancias decisivas, el Real Madrid afronta un encuentro decisivo que exige revertir el marcador y meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.

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