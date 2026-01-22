La buena noticia que trajo a la plantilla del América el descanso de la liga

Las Águilas del América retomaron actividades en Coapa con un parte médico alentador tras el empate sin goles ante Pachuca. El cuerpo técnico recibió noticias positivas en la enfermería, mientras se administra con cautela a quienes siguen en proceso, aprovechando el parón de la Liga MX por compromisos de selección nacional.

La principal actualización llega con Henry Martín y Sebastián Cáceres, quienes ya trabajan a la par del grupo. Ambos superaron las molestias que arrastraban y se integraron a las tareas colectivas, elevando la competencia interna y ampliando el abanico de opciones para el cuerpo técnico de Club América.

En contraste, Álex Zendejas y Rodrigo Aguirre continúan con trabajos diferenciados. El cuerpo médico mantiene una hoja de ruta específica para ambos, priorizando la recuperación total antes de reintegrarlos a la carga completa. La idea es evitar recaídas y llegar con garantías al siguiente compromiso de alto calibre.

El calendario juega a favor del América. La Liga MX se detiene este fin de semana por la actividad de la Selección Mexicana, un respiro clave para administrar tiempos. En Coapa entienden que el margen permite acelerar sin forzar, una ventaja que no siempre concede el torneo.

Con ese contexto, el objetivo es claro: recuperar a todos para la Jornada 4. El duelo ante Monterrey asoma en el horizonte como una prueba de fuego, y la planificación apunta a llegar con el once más competitivo posible, tanto en nombres como en ritmo futbolístico.

La vuelta de Martín y Cáceres no solo suma jerarquía; también estabiliza sectores clave. El capitán aporta liderazgo y referencia ofensiva, mientras el zaguero devuelve solidez y salida desde el fondo. Son regresos que impactan directamente en el funcionamiento colectivo y la toma de decisiones del entrenador.

En cuanto a Zendejas y Aguirre, el club prefiere la prudencia. Ambos evolucionan conforme a lo previsto, pero el mensaje interno es inequívoco: no hay urgencias que comprometan el largo plazo. La pausa competitiva es aliada y permite afinar detalles físicos y tácticos sin presión de resultados inmediatos.

Así, América encara la semana con optimismo medido. La meta en Coapa es simple y ambiciosa a la vez: llegar al cruce ante Monterrey con plantel completo, ritmo sostenido y competencia interna al máximo. Si el plan se cumple, la Jornada 4 podría marcar el reencuentro de las Águilas con su versión más poderosa.