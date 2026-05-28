La ceremonia del Balón de Oro 2026 ya tiene fecha y lugar

El mundo del fútbol ya tiene marcda una nueva cita en el calendario. France Football y UEFA han confirmado que la ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en la ciudad de Londres, escenario que reunirá a las máximas figuras del planeta en la carrera por el reconocimiento individual más importante del deporte.

La elección de Londres como sede refuerza la dimensión global que ha adquirido el premio en los últimos años. Inglaterra volverá a colocarse en el centro de atención del futbol internacional durante una gala que, en los últimos años y de forma constante, suele celebrarse en Francia, tierra sede del medio que promueve la premiación.

Si bien todavía quedan varios meses de competencia por jugarse, existe una sensación compartida dentro del entorno futbolístico: el Mundial terminará marcando diferencias decisivas en la votación final. El rendimiento de las principales estrellas en el torneo de la FIFA podría alterar por completo el orden de favoritos establecido actualmente.

Hoy mismo, los jugadores del PSG, el Arsenal y el Bayern Múnich aparecen como los principales candidatos para conquistar el premio. Los éxitos colectivos logrados por esos clubes durante la temporada han colocado a varias de sus figuras dentro de la conversación principal rumbo a una edición que promete ser especialmente cerrada.

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Boris Streubel/GettyImages

Entre los nombres que parten con más fuerza destacan el actual Balón de Oro Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Declan Rice, Harry Kane y Michael Olisé. Todos ellos firmaron campañas de enorme impacto tanto en producción ofensiva como en regularidad competitiva, valores que los tienen en la pole.

En un segundo nivel, aunque todavía con opciones, aparecen Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El joven futbolista español continúa maravillando por su capacidad diferencial pese a su corta edad, mientras que el delantero francés mantiene números de élite pese al año doloso del Real Madrid.