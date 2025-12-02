La cláusula de invierno que tiene Harry Kane, el gran objetivo de mercado del Barcelona

El Barcelona está buscando a un goleador de primer nivel para suplir a Robert Lewandowski, quien acaba contrato a final de curso y cumplirá 38 años en agosto del año próximo, y a esta hora parece poco probable que su vínculo sea renovado.

En esa línea aparece Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich, quien reconoció que el delantero cuenta con "una cláusula de rescisión hasta finales de enero de cada año" y espera poder asegurar su continuidad a largo plazo

El centrodelantero inglés termina su contrato con el club bávaro en 2027 y se estima que su cláusula es de 65 millones de euros, algo que el Barcelona ya sabe, pero que desde Alemania afirman que es una situación que es válida para el próximo mercado invernal. Además, dejaron en claro que la intención es renovar el contrato. "Si fuera por nosotros, renovamos. Su familia está cómoda acá", destacó Hoeness.

Una vez iniciado el venidero año 2026, será el propio Harry Kane quien hablará con el Bayern para tener claros los planes de futuro del club alemán.

FC Bayern München v FC St. Pauli - Bundesliga | Daniel Kopatsch/GettyImages

Su demanda es clara y pasa por una ampliación de, al menos, dos años, con la firme intención de seguir al máximo nivel por mucho tiempo más. En caso que el club entienda que el camino es otro, el futbolista será quien tome una decisión. A Kane le gustaría tener contrato en el Bayern o en otro club europeo de primerísimo nivel hasta el año 2029.

Por su parte y según cuenta Sport, Hansi Flick ya consensuó junto con el club las posiciones a reforzar de cara al próximo curso: un central zurdo, un extremo y un delantero centro. Por su parte, hay una intención que el defensa llegue en enero si el 'fair play' lo permite y se da una opción de mercado que cuadre con lo deseado.

