La posible renovación de Robert Lewandowski con el FC Barcelona se aleja cada vez más

Parece ser un hecho, pero falta la confirmación oficial. El FC Barcelona no renovará el contrato que expira a Robert Lewandowski (37), según The Athletic, tras tres temporadas para el polaco vestido de blaugrana.

Según estos informes, la decisión del Barça se debe principalmente al declive del rendimiento de Lewandowski y a sus limitaciones físicas. Su edad también influye en las consideraciones del club, lo que ha llevado a informar que es "muy probable" que el Barça busque un nuevo número nueve, con la intención firme de ir por todo para contratar a Harry Kane, hoy 'killer' en el Bayern Múnich.

Aunque también se analizaría la posibilidad de jugadores jóvenes con potencial de desarrollo, como el talentoso jugador del Levante, Etta Eyong. Julián Álvarez, del Atlético de Madrid es el objetivo ideal pero existen dudas sobre la viabilidad del argentino desde lo estrictamente económico ante los innumerables problemas que el club catalán viene arrastrando en el último tiempo.

La decisión sobre Marcus Rashford también influye. Si el cedido del Manchester United no se queda en el Barcelona el próximo verano, el club también tendrá que buscarle un sustituto.

Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason Friendly | Koji Watanabe/GettyImages

Lo que hará Lewandowski no está claro. Su familia, en particular su esposa Anna, parece preferir que se establezca definitivamente en Cataluña. Desde luego, no parece estar considerando mudarse a Oriente Medio. Si el delantero decide mudarse, lo más probable es que se traslade a un club más cercano a Barcelona.

Sin ir más lejos, el gigante dormido del AC Milan ya está ocupado preparando la próxima temporada y podría causar sensación en el mercado de fichajes. El delantero polaco nunca ha descartado una carrera en la Serie A antes de su retirada. Internamente, Zlatan Ibrahimovic está presionando para el traspaso, ya que su experiencia podría servir de modelo a seguir para los jóvenes jugadores del Rossonero.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP